Dr. Majdič poudarja, da večina psov v dveh do treh mesecih po vbrizganju matičnih celic v oboleli sklep spet hodi normalno in ne potrebuje več protibolečinskih zdravil. Podjetje Animacel, katerega strokovni direktor je, je v petih letih, odkar so razvili to metodo, zdravilo več kot štiristo psov in blizu sto konj, največ v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. Med njihovimi najslavnejšimi pacienti so bili zlati prinašalec nekdanje alpske smučarke Tine Maze, nemški ovčar boksarja Dejana Zavca in psička Neli Nevenke Štor iz Šentjurja pri Celju, ki je štiri leta po zdravljenju kot reševalka postala svetovna prvakinja v iskanju ljudi.

»Kot raziskovalec sem spremljal matične celice na področju humane medicine, potem se je rodila ideja, da bi jih skušali uvesti tudi v zdravljenje živali. S kolegi na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani smo imeli srečo, da smo vzpostavili primerna gojišča, da so celice dobro rasle in da smo metodo že v dveh letih pripeljali do klinične uporabe. Ker pa se niti fakulteta niti univerza ne moreta ukvarjati s trženjem, smo ustanovili podjetje Animacel, odcepljeno od univerze, ki ima licenčno pogodbo z njo in ta izum širi naprej po Evropi. Ko smo začeli, smo bili s takšnim načinom zdravljenja tretji na svetu in prvi v Evropi.«

Če ugotovimo, da naš pes šepa, da ima torej vnetje sklepov, kaj narediti? »Veterinar mora najprej postaviti natančno diagnozo, kajti vsako šepanje ni posledica vnetja sklepov. Če ugotovi, da gre za vnetje sklepa, lahko psu takoj v lokalni ali splošni anesteziji odvzame za lešnik velik košček maščobnega tkiva. Ker je potrebna ranica, ki jo zašije z enim ali dvema šivoma, tkivo iz praktičnih razlogov odvzame na hrbtu, da se žival ne more praskati. Nato tkivo po hitri pošti pošlje v naš laboratorij, mi ga razdrobimo in potem teden do dva gojimo celice. Ko jih imamo dovolj (od dva do tri milijone pri psih in od štiri do pet milijonov pri konjih), jih v pripravljeni injekciji pošljemo veterinarju, ki jih vbrizga neposredno v sklep. Celice v sklepu opravljajo vlogo lokalne lekarne, saj sprožijo naravne procese zdravljenja in poskrbijo za izboljšanje stanja.«

Kolikšen je odstotek uspešnosti zdravljenja? »V približno 90 odstotkih je uspešno, a rezultati niso takojšnji. Pri večini psov traja od dva do tri mesece, da se pokaže klinično izboljšanje stanja, da pes lažje hodi, nima več bolečin, je bolj vesel, spet rad hodi na sprehode…«

So katere pasme psov bolj nagnjene k vnetju sklepov? »S sklepi ima težave vsak tretji pes. Pri določenih pasmah je ta odstotek še veliko višji, saj kar 80 odstotkov psov večjih pasem zboli za sklepnim obolenjem. Bernski planšarski psi denimo so izjemno nagnjeni k vnetju sklepov, kar je verjetno posledica parjenja v sorodstvu. Sklepna obolenja so tudi sicer pogostejša pri večjih pasmah, tudi pri nemških ovčarjih.«