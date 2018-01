Neutrudno brskanje Igorja Omerze in Rada Pezdirja po hudo osiromašenih arhivih Udbe je sizifovo delo, kajti prvo redčenje »rdečih« dokumentov je bilo opravljeno že pred letom 1991, drugo krčenje je opravil v imenu SDS Miha Brejc in dokumente »svojih« odnesel v dveh aktovkah, vse skupaj pa je s pomočniki iz Slovenije avstralski izseljenec Dušan Lajovic (najbolj znani redni gostje pri njem v Sydneyju so bili Janez Janša, Jože Zagožen in Barbara Brezigar) priredil v spisek udbaških sodelavcev, ki ga je objavil na spletu in potem v svoji knjigi Med svobodo in rdečo zvezdo. Ta je bila prvenstveno namenjena obračunu z medvojnim gimnazijskim sošolcem iz Fondovih blokov Zdenkom Roterjem, ki je nedavno kot nekak zgodovinski odgovor izdal drugo knjigo spominov z naslovom Pravi obraz in podnaslovom Neizbrisana znamenja resničnosti.

Če gre sklepati po javnih objavah v knjigah in člankih ter nastopih na Nova24TV za gledalce s posebnimi potrebami, ki so enakega žanra kot PričevalciJožeta Možine na državni televiziji, je povsem jasno, da iz ostankov dokumentov Udbe lahko v brezno špicljev potunka še nekaj nedolžnih ljudi, kar je sicer odlična krinka, kaj se pravzaprav resnično išče v dokumentih Udbe. Išče se resnica, vendar ne ponižanih in razžaljenih, ki jih je tlačila Udba, pač pa sledi zakladov Udbe, ki so nenadoma zelo vroči. Odseljeni poslanec iz vrst SD Janko Veber namreč že nekaj let opozarja na desetine milijard, ki kot speči agenti nekje v tujini čakajo, da se bodo počasi začele vračati v domovino in za vedno utrdile na oblasti »pravo« politično moč.

Pravzaprav je neutrudno brskanje po arhivih Udbe povsem uglašeno z delom parlamentarne komisije za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu, ki jo vodi Anže Logar s štabom šepetalcev iz SDS. Seveda je neomajno prepričanje Janeza Janše in Anžeta Logarja, da so vse poti do udbaškega premoženja v tujini vodile iz Ljubljanske banke (predhodnica NLB). Premoženje Udbe je bilo (in verjetno je še) skrbno razporejeno, tako v gotovini kot v bančnih naložbah, vrednostnih papirjih in nepremičninah. Interfinanz v Zürichu in Vaduzu v Liechtensteinu ter LHB v Frankfurtu in Münchnu, obe hčerinsko povezani z NLB, sta ostali za vedno zaklenjena skrivnost NLB. Udba je imela za svoje delovanje v številnih mestih (največ v obmejnem pasu z Italijo in Avstrijo) svoje hotele, restavracije, izmišljena izvozno-uvozna podjetja in podobne pogruntavščine, ki so vse skupaj povezane odlično delovale po principu kurirskih javk.