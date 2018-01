Ostrina zasliševanja se je na trenutke sprevrgla v neusmiljeno uživaško trpinčenje, ki se ga iz ne tako oddaljene uniformirane zgodovine še vedno pomni. Vseeno pa verjamemo, da profesorica Jelka svojih učencev ne sprašuje na podoben način. Toda roko na srce, ministrica Milojka je profesorici Jelki dajala z vsakim odgovorom več možnosti, da je zasliševalka postajala vedno bolj napadalna. Zaslišana se je tako hudo zapletala med resnico in neresnico, da enostavno ni več našla moči za izhod in je v nedogled ponavljala že povedano.

Ministrica Marija Milojka Kolar Celarc je namreč pogrnila na zaslišanju zaradi popolnega nepoznavanja delovanja »fake news« ali lažnih polresnic, ki so trenutno svetovni zakon neoliberalnega komuniciranja, piše v Nedeljskem dnevniku Aleksander Lucu. Kajti Jelka Godec je v trenutku razbrala polresnice in je satirično vlogo Helge, tajnice Herra Flicka iz kultne serije Alo, alo iz epizode Madonna with the big bubbies (Madona z velikimi…), spremenila v neusmiljeno izganjalko hudiča iz ministrice.

Pahor potvarja resnico in zgodovino Toda kriva je predvsem M. M. K. C. sama, ki je kot odlična poznavalka financ na prigovarjanje njej dobro znanih lobistov iz vrst zdravstvenih dobičkarjev vseeno prevzela položaj ministrice za zdravje. Zdravstvo je namreč izjemno zapleten sistem, v katerem se premikajo milijarde evrov, ki jih kot stekli psi spremljajo prekupčevalci, skorumpirani politiki, mali in veliki »uzmiči«, od katerih vsak posebej še odlično laže. In ministrica je vsa »nalaganja« lobistov in »strokovnjakov« za komuniciranje vzela za suho zlato in pristala popolnoma nepripravljena pred bojevito Jelko Godec. Pač ni slajšega kot politika, še posebej ministra, ujeti z napol spuščenimi hlačami! Laži oziroma sebi prirejene resnice niso tuje niti zdaj že dvojnemu predsedniku države Borutu Pahorju. Nesporno se je ujel v lažno sprenevedanje pred parlamentarno komisijo Matjaža Hanžka o nepravilnostih okoli TEŠ 6 (ki ne samo zaradi korupcije, temveč tudi očitno nesolidne gradnje z razpokami res postaja grozeča bomba Šaleške doline), kjer se je tako zapletel, da bo zaradi laži verjetno prijavljen sodnim organom. Morda bo Pahor neresnice zagovarjal kot ameriški predsednik Donald Trump, ki svoje »fake news« razlaga kot drugačno videnje resnice.