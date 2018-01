Prvi je sedaj že odpadnik, bivši član in podpredsednik SD poslanec Janko Veber, o katerem smo že decembra pisali, da njegov prestop med neodvisne poslance ni samo vzbujanje pozornosti. Drugi potegnjen iz naftalina je Nano Vipotnik, sin proslavljenega politika iz nekdanje države Janeza Vipotnika, za katerega se je iz znanih razlogov morala ogreti finančna ministrica Mateja Vraničar Erman in ga osebno imenovati za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH). Pravzaprav se bosta za priimkoma obeh možakarjev spopadli dve popolnoma nasprotni struji. Vebrova, ki skuša razkriti mahinacije sivih partijskih panterjev v SD in njihovih sedanjih naslednikov s predsednikom stranke Dejanom Židanom na čelu. Nasprotniki, nezmotljivi in pošteni v SD, pa bodo skušali vse skupaj zanikati in utemeljiti pravilno izbiro Ivana Nana Vipotnika po želji nekdanje državne sekretarke Mateje pod finančnim ministrom SD Francijem Križaničem. S pravim človekom v nadzoru delovanja SDH se bo skušalo prikriti vračanje tako tajkunskega kot udbaškega denarja iz tujine v domovino, saj sta oba »zaklada« več ali manj neločljivo povezana in že dogovorjena, kako se bo kupovalo prek DUBT (Družba za upravljanje slabih bančnih terjatev) načrtovano razvrednoteno slovensko premoženje, tovarne, podjetja in nepremičnine. Vse, kar bo pokupljeno od DUBT, bo čudežno nenadoma spet pridobilo ceno. Načrti tajkunskega, udbaškega in orožarskega kapitala so jasni, piše v Nedeljskem dnevniku Aleksander Lucu.

Seveda slovensko premoženje ni bilo nikdar samo pod nadzorom naših poslovnih vaških posebnežev, pač pa ima njihov zaklad do zadnjega centa preštet znana ameriška obveščevalna agencija, ki z lahkoto kontrolira denarne tokove, uradne in prikrite. Agencija načeloma ne izdaja svojih informacij javno, zato pa za zaščito diskretnosti zahteva poplačilo. Tako bo recimo v poplačilo omogočeno, da bodo ameriške multinacionalke lahko v Sloveniji pokupile vse, kar posluje z dobrim dobičkom. Recimo paradno slovensko proizvajalko zdravil Krko, ki bi jo še kako radi v roke dobili ameriški farmacevti, da bi se dokopali do ruskega trga, ki so ga potrpežljivo ustvarjale generacije najboljših dolenjskih poslovnežev.