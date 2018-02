Medtem ko v večini močnejših evropskih nogometnih prvenstev pravega zimskega premora niti ne poznajo, se zdaj prebujajo tudi tista šibkejša, v katerih je zimski oddih daljši od poletnega. Po slabih dveh mesecih premora so tako prvi vikend februarja že nadaljevali prvenstvo v Avstriji, Romuniji in Švici, prejšnji teden na Hrvaškem, ta konec tedna se nadaljujejo prvenstva v BiH, Bolgariji, na Češkem, Slovaškem in v Srbiji, prihodnji teden pa bodo poleg slovenskih igrišča znova oživela tudi na Madžarskem. Že drugi krog spomladanskega dela prinaša tudi enega največjih derbijev v teh prostorih, obračun zagrebškega Dinama in splitskega Hajduka.

Seveda bi bilo napak in neprimerno zapisati, da tokratna tekma ne bo imela tekmovalnega naboja – derbi je pač vselej derbi in šteje več, ne glede na vse. A po drugi strani je res, da se, gledano s širše perspektive, na eni ne drugi ne bi smeli preveč obremenjevati ne glede na razplet tekme. Dinamo, ki je ravno ta teden obeležil 18. obletnico vrnitve svojega imena, potem ko se je v 90. letih prejšnjega stoletja nekaj časa imenoval HAŠK Građanski in potem Croatia Zagreb, ima namreč pred Hajdukom, ki mu je tudi najbližje, že 12 točk prednosti in sploh še ne pozna poraza, zato ga na poti do naslova, dvanajstega v 13 sezonah, bržčas ne more zaustaviti nič in nihče več. Splitčani pa prav tako ne bi smeli imeti težav z uvrstitvijo v evropsko ligo, sploh ker so še vedno v igri tudi v pokalnem tekmovanju.

Da se vseeno obeta spektakel, so pri naših južnih sosedih prepričani tudi zaradi tega, ker sta obe moštvi v tej sezoni najboljši po številu doseženih golov (Dinamo 49, Hajduk 44), ob tem pa sta odlično strelsko formo potrdili tudi na prejšnjih tekmah – Zagrebčani so Osijeku v gosteh zabili štiri gole, Splitčani Cibalii prav tako v gosteh celo pet. Kot po navadi pa pred derbijem spet ne gre brez kontroverznosti. A zanjo to pot, kot v zadnjih letih kar nekajkrat, niso poskrbeli organizatorji z višjimi cenami vstopnic za gostujoče navijače ali čim podobnim, temveč se v Splitu čudijo izbiri sodnika. Tekmo bo namreč sodil Tihomir Pejin, ki je v preteklosti z nenavadnimi odločitvami že jezil navijače Hajduka. Nazadnje nekajkrat prav na oktobrski tekmi z Dinamom v Splitu (2:2), pred tem pa na tekmi z Lokomotivo, na kateri Hajduku ni dosodil enajstmetrovke po očitnem igranju z roko. Enega celo tako zelo, da mu je po tekmi poslal grozilno pismo in si nakopal kazenski pregon. No, še hujši spodrsljaj, če temu sploh lahko tako rečemo, pa si je privoščil v drugem delu zadnje sezone na tekmi med Lokomotivo in Dinamom, na kateri Soudaniju za nešportno brco nasprotnika v mednožje, ko je bila igra prekinjena, ni pokazal rdečega kartona, temveč se je osmešil s tem, ko mu je s prstom pokazal le na svoj Uefin sodniški našitek na rokavu, na katerem z velikimi črkami piše »respect« (spoštovanje). Soudani je zato lahko igral na naslednji Dinamovi tekmi, ko je bil nasprotnik kakopak prav Hajduk, ki je nato vseeno zmagal z 2:0, omenjenega sodnika pa se je odtlej prijel vzdevek, ki ga bo bržčas spremljal do konca kariere – »Mr. Respect«.

Če upoštevamo le tekme v prvi hrvaški ligi, bo to 82. prvenstveni derbi, doslej pa je uspešnejši Dinamo (37 zmag, 23 porazov, 21 remijev).