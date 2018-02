Po najnovejših podatkih Mednarodnega inštituta za nogometno statistiko (Cies) sta na svetu le dva nogometna kluba, ki se ponašata z igralci, katerih skupna vrednost presega 800 milijonov evrov. Z 878 milijoni evrov ima absolutni primat Manchester City, medtem ko je na drugem mestu z 805 milijonov evrov vredno ekipo Paris Saint-Germain. Morda presenetljivo, a današnji tekmec Parižanov v osmini finala lige prvakov in aktualni evropski prvak Real Madrid je šele šesti. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modrić in druščina so ocenjeni na »vsega« 497 milijonov evrov oziroma 210 milijonov evrov manj kot še pred dvema letoma.

Zidane o prihodnosti ne razmišlja

Podobno kot cena madridske ekipe je v letošnji sezoni strmoglavila tudi forma njenih igralcev. Nepričakovano in kot strela z jasnega, saj moštva ne pretresajo poškodbe ali interni konflikti, identična pa je ostala tudi taktika, s katero so lansko leto končali s petimi osvojenimi lovorikami. Kako globoka je kriza Reala, razkrivajo številke. Če je Real še v lanski sezoni dobil 73 odstotkov tekem in dosegel 2,9 gola na srečanje, je v letošnji njegovo zmagovalno povprečje 11 odstotkov nižje, z le 1,6 gola na tekmo pa je bistveno manj učinkovit tudi pred vrati nasprotnikov.

Nič boljša ni niti njegova obramba, ki je na Santiagu Bernabeuu lani na 28 tekmah prejela 21 zadetkov, letos pa na devetnajstih že 22. Podatek bi moral navijače galaktikov pošteno skrbeti, saj je PSG z Neymarjem, Kylianom Mbappejem in Edisonom Cavanijem na čelu v francoskem prvenstvu v 25 krogih nasprotnikom zabili 76 golov. »Ni dvoma, da raven Realove igre ni enaka lanski, čeprav je ekipa ostala praktično identična. A odhod Pepeja, Jamesa Rodrigueza in Alvara Morate je imel na klub precej večji vpliv od pričakovanega. Omenjeni igralci so dopolnjevali izvrstno zasedbo,« ugotavlja urednik španskega športnega časnika Marce Pablo Brotons.

Potem ko je kraljevi klub izpadel tako iz španskega pokala kot iz boja za naslov španskega prvaka, je jasno, da si bo trener Zinedine Zidane reševal kožo prav v ligi prvakov. »Naše predstave so v tej sezoni nesprejemljive. A svojim igralcem moram stati ob strani in jih podpirati. Sem njihov vodja in želim biti z njimi ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Ali bom proti PSG igral za svojo prihodnost? Ne oziram se na to, osredotočen sem na sedanjost. Vem, da moja služba pri Realu ne bo trajala večno, a ko bo prišel trenutek za odhod, se bom že lotil česa drugega,« pred eno najpomembnejših tekem v svoji trenerski karieri razmišlja Zinedine Zidane. Kljub krizi so Madridčani v zadnjih tednih pokazali znamenja okrevanja, saj so Deportivo premagali s 7:1, Valencio s 4:1, v nedeljo pa bili s 5:2 boljši tudi od Reala Sociedada.