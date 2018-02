V Madridu po klavrnih predstavah v domačih tekmovanjih dihajo precej lažje po zmagi na prvi tekmi osmine finala proti Paris Saint-Germainu. Potem ko so Parižani povedli z 1:0, so aktualni španski in evropski prvaki pred koncem prvega polčasa izenačili, v zaključku pa zadeli še dvakrat in si tako priigrali pomembno prednost pred povratnim obračunom prihodnji mesec v francoski prestolnici.

Čeprav skupna vrednost obeh moštev krepko presega milijardo evrov, pa na tekmi ključne vloge tokrat niso odigrali nogometaši, temveč trenerja. Domači strateg Zinedine Zidane je presenetil že na uvodu, saj je v prvo postavo uvrstil Isca, v polno pa zadel tudi z menjavami v drugem polčasu, ko je na igrišče poslal Garetha Bala, Marca Asensia in Lucasa Vazqueza. Na drugi strani je njegov stanovski kolega Unai Emery po lanskem debaklu proti Barceloni znova potrdil, da taktično ni dorasel nalogi, ki jo prinaša vodenje enega največjih in najbogatejših klubov na svetu.

Bask je v torek v vlogi trenerja Santiago Bernabeu obiskal že enajstič in bil na njem poražen še desetič. Manjši uspeh je dosegel zgolj v sezoni 2010/2011, ko je proti tedaj Mourinhovemu Realu z Valencio iztržil neodločen izid 0:0. »Sodnik nam ni bil v pomoč. Njegove odločitve so bile kontradiktorne. Ko smo imeli premoč in igrali dobro, je bila Realu dosojena enajstmetrovka iz vprašljive situacije. Potem je bil tu še zadetek za vodstvo Reala z 2:1, ki je bil najverjetneje dosežen po prekršku nad našim igralcem. Sodnik je pomagal nasprotniku, njegove napake pa so nas drago stale,« je razloge za poraz iskal Unai Emery. Mnenje 45-letnika ni delil francoski tisk, ki se je danes razpisal o njegovih številnih taktičnih zmotah in menjavah, L'Equippe pa mu je za vse napake prisodil oceno 3 od 10.

A če PSG pred povratno tekmo še vedno ostaja v igri za četrtfinale, je evropsko sezono že končal Porto, ki ga je pred lastnimi navijači ponižal Liverpool. Angleži so zmagali s kar 5:0, kar je na gostujoči tekmi izločilnih bojev lige prvakov doslej uspelo le še Bayernu München leta 2009 proti Sportingu in Realu Madrid leta 2014 proti Schalkeju. V ekipi gostov je s hat-trickom izstopal Sadio Mane, izvrstno tekmo pa je imel tudi Mohamed Salah. Egipčan se je proti Portu med strelce vpisal še na peti tekmi zapored, skupno pa je bil to že njegov trideseti gol v sezoni. Zadnji nogometaš Liverpoola, ki mu je to uspelo, je bil Luis Suarez, ki je sezono 2013/2014 sklenil pri enaintridesetih zadetkih.

»Odigrali smo zrelo in profesionalno. Ni bilo lahko, namučili smo se. Tako visoka zmaga je mogoča le, če vsa ekipa odigra na najvišji ravni,« je bil zadovoljen trener Liverpoola Jürgen Klopp. Njegovi nogometaši so v letošnji sezoni lige prvakov dosegli že 23 golov in so strelsko druga najučinkovitejša ekipa za PSG (25).