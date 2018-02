Po vsega devetih minutah igre je za Italijane dvakrat zadel Gonzalo Higuain, prvič že v drugi minuti po prebrisano izvedenem prostem strelu in nepozorni angleški obrambi. Higuain je kratko spodkopano podajo v zadetek pretvoril z imenitnim polvolejem, kasneje pa bil natančen še z bele točke, ko je pred tem branilec Ben Davies v kazenskem prostoru nespretno podrl vezista Federica Bernardeschija.

Angleže je po dolgotrajnem obleganju gola domačih v srečanje v 35. minuti vrnil Harry Kane, ko je po podaji Dele Allija ušel sicer izredno uigrani italijanski obrambi in elegentno preigral Gianluigija Buffona in znižal na 2:1. Juventusov vratar je devet minut pred tem ravno Kaneu obranil strel z glavo s kakšnih petih metrov, zatem ko je v osrčje italijanske obrambe čudovito podal razigrani danski vezist Christian Eriksen.

Kljub pobudi Tottenhama, ki je krčevito iskal priključek, so imeli še nekaj bolj izrazitih priložnosti na drugi strani Italijani. Na 3:1 bi lahko v 30. minuti že s tretjim zadetkom na srečanju povišal Higuain, ki je po protinapadu in povratni podaji MiralemaPijanića zgrešil okvir gola. Vratar Hugo Lloris je lahko le pospremil strel Argentinca, ki je za nameček v sodnikovem podaljšku zapravil drugo enajstmetrovko srečanja, ko je stresel prečko.

Silovito tudi v nadaljevanju

Podobem ritem igre so igralci obeh moštev prenesli v drugi polčas; še naprej pa so bili bolj podjetni gostje iz Londona, ki so zaradi napadalnega stila igre domačim ponujali priložnosti v protinapadih. V 57. minuti je po uspešnem preigravanju Higuain podal do Bernardeschija, ta pa je nato z desne strani prodrl v kazenski prostor Angležev in sprožil močan strel v daljši kot. S konicami prstov je gol preprečil francoski vratar Lloris.

V tem obdobju se je igra preselila na sredino igrišča, a so imeli Spursi vseeno še eno priložnost za izenačenje. Po prekršku nad Allijem so Torinčani Londončanom kakšnih 18 metrov od svojih vrat ponudili priložnost iz prostega strela. Tega je mojstrsko s strelom pod živim zidom izkoristil Eriksen, Buffon je namreč že krenil v nasprotno smer in bil prekratek za morebitno obrambo.

Zadnjih dvajset minut igre ni bilo novega zadetka, kar pomeni, da ima Tottenham, sploh glede na slab uvod v tekmo, zelo dobro izhodišče pred povratno tekmo. Manchester City je na drugem srečanju večera v gosteh s 4:0 pričakovano nadigral Basel. Dvakrat je zadel Ilkay Gündogan, po en zadetek sta dodala Bernardo Silva in Sergio Aguero.