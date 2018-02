Če bi imel čarobno palico in bi lahko izbiral, kaj bi lahko bil, ne bi izbral politične funkcije, ampak poklic strojevodje, je Marjan Šarec priznal za Nedeljski dnevnik. Od nekdaj namreč občuduje vlake in železniške proge. A življenje ga je odneslo v drugo smer. Po srednji lesarski šoli je odšel na AGRFT in postal igralec. Odlično je imitiral pokojnega Janeza Drnovška, najbolj znan pa je po liku Serpentinška, ki je na nacionalni televiziji vrsto let spravljal v smeh številne gledalce. »Serpentinšek je lik, sestavljen iz treh resničnih osebnosti, jaz sem pa samo Marjan,« odgovori na vprašanje, zakaj je v političnih nastopih vselej tako resen. Politika je zanj resna stvar in temu primerno se je treba tudi obnašati. Štose se poka kje drugje.

Marjan Šarec ima na državno politiko sila preprost, populističen pogled: »Naša država mora postati bolj učinkovita in operativna, približati jo je treba ljudem, ljudem je treba zagotoviti boljše življenje.« Podobne fraze smo lahko slišali že v preteklosti, pa se do danes ni kaj bistvenega spremenilo. Zakaj bi torej ljudje verjeli, da je on res lahko sprememba? »Naj nam dajo priložnost, stoodstotnega zagotovila pa ne more dati nihče. Ne obljubljamo nemogočega, bomo pa storili vse, da bomo v Sloveniji res bolje živeli.« Programa za zdaj še ne razkriva, ker ga še pripravljajo, prav tako ne želi razkriti, kdo so imena, s katerimi bodo nagovarjali volilce po vsej Sloveniji. »Glede na dejstvo, da je do volitev še vseeno kar nekaj časa, ne bomo hiteli na vrat na nos z objavo imen, zlasti pa ne bomo postavljali ministrov, preden bodo znani izidi volitev,« pokomentira nedavno razkritje nekaterih imen na listi stranke SD, kjer so kot morebitne ministre ponudili Dominiko Švarc Pipan in Dušana Olaja, na listi pa se je pojavil tudi nekdanji sindikalist Dušan Semolič. Čeprav imen še ne razkriva, zagotavlja, da na svoji listi ne bo imel tistih, ki so okradli državo. Koga konkretno ima v mislih, kdo se mu ponuja? »Pogovarjamo se z različnimi ljudmi, tudi takimi, ki so nekoč že bili v politiki. Ko govorim o ljudeh, ki so okradli državo, pa nimam v mislih samo kakšnih zdajšnjih ali bivših politikov, ampak tudi podjetnike, ki recimo niso poravnavali svojih obveznosti do države in so izigravali pravila, ali pa recimo očete, ki niso plačevali preživnine.« Potrdi, da se pogovarja tudi z nekaterimi aktualnimi župani, vendar med njimi ni ljubljanskega župana Zorana Jankovića ali koprskega župana Borisa Popoviča.