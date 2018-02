Pahorjeva konkurenca vznemirja

Romana Tomc na zimskih počitnicah

Miro Cerar je na tekočem

Jan Plestenjak jo ima spet v rokah

...nekaj je v njej... J A post shared by Jan Plestenjak (@janplestenjak) on Jan 22, 2018 at 12:08pm PST

Kaj je v kleti nekdanjega vojaškega vikarja

Mojca Mavec prišla gledat obleke Nuše Derenda

Jeseni bodo volitve, zato ni nenavadno, da profili politikov na družbenih omrežjih vznikajo kot predčasni telohi. Ta teden je javnost vznemirjal zunanji minister in prvak DeSUS Karl Erjavec, ki od zdaj komunicira tudi po instagramu. Stavi na šaljivost, torej pristop, kot ga ima predsednik Borut Pahor. Politik je svoj profil odprl s selfijem, na katerem nosi volneno kapo z napisom Karl, kmalu zatem pa si je privoščil še Pahorja. Pod njuno skupno fotografijo je namreč zapisal, da sta se tisti dan srečala, Pahor pa naj bi izrazil zaskrbljenost, kdo bo odslej »kralj instagrama«.S šaljivim tonom se ne obremenjuje nekdanja predsedniška kandidatka SDS in evroposlanka Romana Tomc, ki zadnje tedne na instagramu redno spremlja cvetenje svoje orhideje v bruseljski pisarni, ob koncih tedna pa najraje poroča o sproščanju na domačem koncu – s partnerjem sta nazadnje smučala v Kranjski Gori.Na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu se je oglasil premier Miro Cerar, a ob promociji domačega gospodarstva in druženju s pomembneži, kot sta kanadski premier Justin Trudeau in francoski predsednik Emmanuel Macron, vseeno našel čas za sprotno reševanje težav v Sloveniji. Uradni fotografi so ga ujeli med klicem, ki je bil očitno tako razburljiv, da se je med sprehajanjem po snegu pozabil ogrniti z zimskim plaščem.Ne samo politiki in njihove pisarniške lončnice, na instagramu se pomladno prebuja celo zadnje mesece molčeči Jan Plestenjak. Najprej je objavil fotografijo, na kateri nosi sončna očala, in pod posnetkom zapisal »nekaj je v njej«, sledil pa je še videoposnetek ogrevanja prstov na akustični kitari. Nad njim so bile posebno navdušene ženske sledilke, saj so se pod fotografijo znašli komentarji, kot so »slovenski macho«, »ohh topim se« in »kocine pokonci«.Duhovnik in nekdanji vojaški vikar Jože Plut je eden od devetih profilov, ki jim na instagramu sledi Katoliška cerkev v Sloveniji – poleg Pluta med drugim sledijo še objavam papeža, ljubljanskega nadškofa in novicam iz Vatikana. Plut trenutno obvladuje faro Polica pri Grosupljem, o tamkajšnjem dogajanju pa redno obvešča na svojem instagramu. Ta teden je razkril skrivnosti svoje farovške kleti, kjer ima očitno pelargonije, poleg, kot našteva, »7 jabolk, 5 kivijev, gajbe krompirja in 1 litra vina«.Slovenska pevka se je odločila, da v Posavskem muzeju širšemu občinstvu postavi na ogled svoje obleke, ne samo odrskih kostumov, tudi otroška oblačila, na primer birmansko obleko in kotalke. Razstavo si je med drugimi ogledala etnološko in kulturno ozaveščena televizijka Mojca Mavec, ki na instagramu piše, da je tudi popularna glasba del naše kulturne dediščine. Skupaj s pevko sta se fotografirali pred na steno pritrjenim evrovizijskim kostumom iz leta 2001, ko je izvajala skladbo Energy (Ne, ni res).