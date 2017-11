Volitve so praznik demokracije. Tudi s potičko. A post shared by @manica.j.a on Nov 12, 2017 at 4:22am PST

Ko pade prvi sneg, se avtomatsko spremeniva v 3 leta stara otroka 😂😛❄️☃️ #ZimskeRadosti A post shared by BQL (@bqlgram) on Nov 13, 2017 at 5:49am PST

Nanizanka KokAkola št. 233188865 A post shared by Ksenija Benedetti (@ksenijabenedetti) on Nov 11, 2017 at 12:35pm PST

Predsednik vlade Miro Cerar se je konec tedna ponovno trudil, da bi se približal običajnim ljudem in se javnosti prikazal kot bolj ljudski. Tako so ga fotografi na dan predvolilnega molka spremljali med obiskom na ljubljanski tržnici, kjer je kupil nekaj sadja in zelenjave, malo pa se je tudi pomenkoval s tamkajšnjimi prodajalci. Kolaž fotografij med nakupovanjem je na instagramu pospremil s pripisom, da sta sadje in zelenjava za zdravo kosilo že v košari.V nedeljo, ko smo volili predsednika republike, so si napeto vzdušje popestrili vsaj v redakciji Televizije Slovenija, kjer se tokrat niso obremenjevali s potencialno napačnimi podatki vzporednih volitev. Med drugim so te takole sladkali s potico, ki jo je sodelavcem postregla voditeljica Rosvita Pesek, na svojem instagramu pa objavila njena kolegica Manica Janežič Ambrožič. »Volitve so praznik demokracije. Tudi s potičko,« je zapisala, s komentarjem pa se je oglasila voditeljica Katarina Braniselj, ki ji tisti dan očitno ni bilo treba v uredništvo in je tako »zamudila vse sladkosti«.Nedelja je mimo in nismo dobili odgovora na vprašanje, kako bi se Pahor z izgubo volilne bitke soočil na instagramu, zanj najpomembnejšem komunikacijskem kanalu, kjer si privošči še več igrivosti kot sicer. Po izvolitvi s strani približno dvajsetih odstotkov Slovencev je tako samozavestno nadaljeval po starem in dobili smo dve objavi, pospremljeni z državniškim modrovanjem: pod tole pohodniško se je zahvalil in zapisal, da na cilju ni sam, ampak z nami, pod fotografijo, na kateri se za roke držita s partnerico, pa, da je zmaga šele začetek.Namesto obljubljenega dežja smo v ponedeljek dočakali prve letošnje snežne padavine, ki so se jih razveselili predvsem najmlajši. »Ko pade prvi sneg, se avtomatsko spremeniva v 3 leta stara otroka,« sta na instagramu zapisala mlada brata iz priljubljene zasedbe BQL in se v snegu takole povaljala v vremensko neustreznih oblačilih, kot to pač radi počnejo otroci in svobodomiselna mladina. Mlade oboževalke so bile pričakovano navdušene in so objavo komentirale s srčki oziroma pripombami, da sta najlepša in najbolj srčkana od vseh.O šefinji državnega protokola Kseniji Benedetti, ki ima že tako in tako enega boljših instagram profilov državnih uslužbencev, smo zdaj izvedeli še, da ima doma mačko z imenom KokAkola. Zakaj nosi ime po priljubljeni osvežilni pijači, ne vemo, sodeč po mnogih objavljenih fotografijah pa se igriva KokAkola rada skriva po omarah z oblačili in posodo, pleza po tramovih, včasih pa si kraj za počitek najde celo v kakšnem loncu ali košari za kruh.Vodja slovenskega predstavništva Evropske komisije Zoran Stančič je v zadnjem tednu očitno slavil rojstni dan, zato so mu sodelavci pisarno okrasili z ribami. Na fotografiji, ki se je znašla na uradnem instagram profilu evropske komisije, so nam pojasnili, da Stančič v prostem času rad ribari, naučili pa smo se tudi, da zadrege ob rojstnih dnevih nadrejenih, o katerih ne vemo kaj dosti, očitno povsod rešujemo enako nerodno.