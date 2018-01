Veselin Vujović, selektor moške rokometne reprezentance Slovenije: »Ne, nisem pričakoval kazni EHF«

Po 14. mestu na Poljskem leta 2016 je Veselin Vujović svoje drugo EP v selektorski vlogi moške rokometne reprezentance Slovenije končal na osmem. Kljub razočaranju po usodnem remiju proti Češki je odkrito spregovoril o dosežku na EP, ocenil igralce in pojasnil, kakšen vpliv so imele njegove kritične besede na račun sodnikov, delegatov in EHF na celotno dogajanje v slovenski reprezentanci in okoli nje.