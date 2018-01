Medtem ko so Slovenci včeraj opravili dva treninga (dopoldanskega v dvorani ob hotelu v mestecu Sveti Martin na Muri, popoldanskega v Areni Varaždin v manjši od dveh dvoran), so bile v skupini II dejavne štiri reprezentance. Glede na razplet tekem Danska – Nemčija (26:25) in Španija – Makedonija (31:20) ima Slovenija – ob nujnih zmagah proti Španiji in Češki – med številnimi kombinacijami še nekaj možnosti za polfinale, a bi ji morali iti na roko še izidi ostalih tekem.

Po petkovi večerni tekmi z Dansko so Slovenci v soboto dopoldan trenirali, popoldan je bil namenjen relaksaciji in regeneraciji, zvečer pa v hotelu skupnemu ogledu tekme Hrvaška – Norveška. Selektor Veselin Vujović je spet dvignil veliko prahu, tokrat z oceno mesteca Sveti Martin na Muri, kjer bivajo vse reprezentance iz skupine v Varaždinu, nastanitev pa so določili (in tudi plačali) prireditelji EP. »Med tekmama z Dansko in Španijo imamo štiri dni premora. Še nikoli v svoji karieri, niti igralski niti trenerski, na velikem tekmovanju nisem doživel tako dolge pavze. Ne vem, kaj bi lahko tako dolgo počeli v tej 'vukoj...', bogu za hrbtom, imenovani San Martin ali nekaj takega. Razmišljal sem, da bi igralce za en dan pustil domov, ker smo tik ob slovenski meji, a sem to kmalu opustil,« je bil kritičen Veselin Vujović.

A Črnogorec je kasneje le omilil svojo retoriko. »Nam je tako kot vsem ostalim reprezentancam, saj nismo niti bolj fini niti občutljivejši. Najprej nisem vedel, kako bi zapolnili dan, a sem potem dojel, da so se fantje po tekmi z Dansko čustveno izpraznili, kot da bi nam potonile vse ladje. Rekel sem jim, da delujejo kot avtomobili, ki jim zmanjkuje goriva. Zato sem jih peljal na »bencinsko črpalko« – v dvorano na treninge, da si spet napolnijo rezervoarje,« je slikovito opisal Vujović, ki je za zadnji tekmi s Španijo in Češko napovedal dve menjavi. O njiju naj bi se uradno odločil danes: zanesljivo bo priložnost dobil Urh Kastelic, verjetno pa tudi Patrik Leban. »O konkretnih imenih še ne bom govoril. Je pa treba osvežiti ekipo in ji povrniti zbranost, v igro pa poslati tiste, ki so željni igre, dokazovanja in dobrega izida. Pokazati moramo, da smo resna reprezentanca, verjeti vase in v svojo kakovost, a ne zgolj z besedami, ampak predvsem z dejanji.«

Slovenija je na EP odigrala štiri tekme, na katerih je po enkrat zmagala (Črna gora) in remizirala (Nemčija) ter dvakrat izgubila (Makedonija, Danska). »Lagal bi, če bi rekel, da sem razočaran z našo igro, a lagal bi tudi, če bi rekel, da sem zadovoljen. Proti Danski sem imel občutek, da smo kuhali jed, vendar je nismo znali dobro in pravilno začiniti. Izjave, da smo se dobro in dostojno upirali, me ne zanimajo, v športu pa nič ne pomenijo,« meni Vujović. Tretje mesto v skupini prinaša dvoboj za končno peto mesto na EP in neposredno uvrstitev na SP 2019 v Nemčiji in na Danskem, kar pomeni izognitev junijskim dodatnim kvalifikacijam: »Polfinale na Hrvaškem bi bil čudež, a tudi tekma za peto mesto bi bila odličen dosežek glede na vse okoliščine. Potem bi lahko šli junija na dopust in uživali, ne pa se v vročini davili na dveh težkih tekmah.«

Krožni napadalec Blaž Blagotinšek si po štirih tekmah z Borutom Mačkovškom deli drugo mesto med slovenskimi strelci s 13 goli (prvi je Miha Zarabec s 16), po minutaži (na igrišču 158 minut) pa je četrti za Darkom Cingesarjem (184), Zarabcem (167) in Mačkovškom (161). Kar 202 centimetra visoki in 115 kilogramov težki orjak iz Arje vasi pri Celju priznava, da je bila noč po porazu z Dansko dolga, spanec pa krajši in slabši. »Zaradi štirih težkih tekem v enem tednu je bila utrujenost že prisotna, zato nam je premor prišel prav. Kljub treningom in videoanalizam tekmecev imamo dovolj časa za regeneracijo, uživanje, masaže, savne, terapije, bazene, igrice na mobitelih, družabna omrežja… To je idealno za odklop, da ne razmišljamo ves čas le o rokometu. A sočasno je takšen premor predolg, saj padeš iz tekmovalnega ritma, nato pa v manj kot 24 urah odigraš dve tekmi,« pravi Blaž Blagotinšek in dodaja, »premagamo lahko Špance in Čehe. S Španijo lažje igramo kot z Danci, od Čehov, ki so senzacija letošnjega EP, pa smo boljši.«