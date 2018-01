Od leta 2006, ko rokometna reprezentanca Črne gore nastopa pod zastavo samostojne države, se je s Slovenijo na velikih tekmovanjih pomerila le enkrat in na EP 2008 na Norveškem izgubila z 29:31. S tekme v Stavangerju pred desetimi leti je bil danes na igrišču le po en igralec iz vsake reprezentance: v slovenski zdaj 33-letni Vid Kavtičnik (Montpellier), v črnogorski pa tri leta starejši vratar Rade Mijatović (Meškov Brest). Proti Slovencem, ki so svoje tekmece na dveh prijateljskih tekmah junija lani premagali s skupno kar 23 goli razlike (33:24 v Šmartnem pri Litiji, 38:24 v Škofji Loki), selektor Dragan Đukić ni mogel računati na krožnega napadalca Vuka Lazovića, soproga slovenske rokometašice Barbare Varlec Lazović. Ta je proti Makedoniji dobil neposredni rdeči karton, čeprav je igral le dobre štiri minute, proti Sloveniji pa je manjkal tudi Gorenjev igralec Žarko Pejović, zato je imel Đukić na razpolago le 15 igralcev.

Na današnji prvi tekmi v Zagrebu sta se Makedonija in Nemčija razšli z remijem (25:25), potem ko je Stojanče Stoilov zapravil zicer za zmago – njegov strel je ubranil Silvio Heinewetter – deset sekund pred koncem. Dobre pol ure kasneje so Črnogorci proti Slovencem krenili v boj za svojo prvo zmago v zgodovini EP, kajti na prejšnjih 14 tekmah so kar 13-krat izgubili in le enkrat remizirali proti Rusiji na Norveškem 2008. Po šestih zaporednih izenačenjih (od 1:1 do 6:6) so si precej nerazpoloženi Slovenci šele v 18. minuti priigrali dva gola prednosti (8:6), zato je selektor Đukić takoj vzel minuto odmora. Poteza Srba, ki v selektorski vlogi vodi že peto reprezentanco (pred tem Jordanijo, Švico, Veliko Britanijo in Izrael), je obrodila sadove, kajti njegova ekipa je hitro vzpostavila rezultatsko ravnotežje. Kmalu zatem je Slovenija ostala brez Gregorja Potočnika, kajti po njegovem prekršku v obrambi sta mu hrvaška sodnika po ogledu videoposnetka upravičeno pokazala neposreden rdeči karton.

»Hočemo zmago,« so v končnici prvega dela začeli skandirati slovenski navijači, nezadovoljni s predstavo svojih ljubljencev, ki so po skupno kar 12 izenačenjih v prvih tridesetih minutah na odmor le odšli z golom naskoka (14:13), še eno izenačenje pa je preprečil Urban Lesjak, ki je v zadnji sekundi ustavil strel Miloša Vujovića v hitrem protinapadu. Črnogorci, pri katerih vsi reprezentanti igrajo v tujini v sedmih državah (Madžarska, Nemčija, Romunija, Slovenija, Francija, Makedonija, Belorusija), so po dobrih petih minutah drugega polčasa prvič pridelali tri gole zaostanka (14:17) in Đukić je spet ukrepal z minuto odmora. A tokratna ni bila tako uspešna kot v prvem delu, kajti slovenska ofenziva se je nadaljevala in pri premiernem vodstvu s plus pet (21:16 v 44. minuti) je v Areni prvič krepko zadišalo po napredovanju v Varaždin.

V nadaljevanju so Črnogorci poskušali s tesnim pokrivanjem Miha Zarabca, nato še Marka Bezjaka, a brez posebnega uspeha, nato pa so povsem padli. In ko je Matic Verdinek, ki je v zadnjem trenutku pred odhodom v Zagreb zamenjal poškodovanega Nika Medveda, dosegel svoj prvi gol na letošnjem tekmovanju za 25:18 v 52. minuti, je bilo povsem jasno, da bo Slovenija na svoji zadnji tekmi v skupini C dosegla prvo zmago in osvojila končno tretje mesto. Za rekordno razliko devetih golov je s pravim projektilom poskrbel Borut Maškovšek, za jubilejnih plus deset pa sta sodnika razveljavila gol Janu Grebencu, ki ga je prehitela sirena.

Slavljenec Blaž Blagotinšek (danes je dopolnil 24 let) je na začetku drugega polčasa v sedmih minutah dosegel tri gole in napovedal začetek slovenskega pohoda proti zmagi. »Začeli smo malce v krču in očitno so vsi dogodki v zadnjih dneh pustili tudi nekaj posledic, čeprav to ne pomeni, da nismo bili osredotočeni na tekmo. Črnogorci so v prvem polčasu zadevali skoraj vse, kar so vrgli proti našemu golu. Toda po odmoru smo vendarle strnili našo obrambo, začeli še bolj zadevati tudi v napadu ter na koncu visoko in zasluženo zmagali,« je ocenil Blaž Blagotinšek. Tudi Borut Mačkovšek je bil zadovoljen z razpletom tekme: »V tekmo smo šli slabše od pričakovanj, prisotne je bilo tudi nekaj živčnosti v naši igri, v obrambi pa smo igrali precej slabo, zato je bilo prvih trideset minut zelo izenačenih. Tudi Črnogorci bi se lahko v prvem delu malce odlepili, toda v nadaljevanju smo stvari le postavili na svoje mesto. V obrambi smo zaigrali bolj ostro in agresivno, njim pa je zmanjkalo moči in priigrali smo si visoko razliko, ki smo jo vsi tudi pričakovali pred tekmo.« Slovenija bo prvo tekmo v Varaždinu igrala v petek proti Danski, ura tekme pa včeraj pozno zvečer še ni bila določena.

3. krog, skupina C (Zagreb): Nemčija – Makedonija 25:25 (12:11), Slovenija – Črna gora 28:19 (14:13), skupina D (Varaždin): Češka – Madžarska 33:27 (15:11), Španija – Danska 22:25 (13:14), končni vrstni red: 1. Španija 4, 2. Danska 4, 3. Češka 4, 4. Madžarska 0.

Slovenija – Črna gora 28:19 (14:13) Arena Zagreb, gledalcev: 6000, sodnika: Gubica in Milošević (oba Hrvaška). Slovenija: Skok (3 obrambe), Lesjak (8 obramb), Blagotinšek 4, Verdinek 1, Marguč 6 (3), Kavtičnik 1, Janc, Potočnik, Cingesar, Zarabec 2, Bezjak 5 (3), Grebenc 1, Žabič 1, Mačkovšek 3, Mlakar 3, Suholežnik 1. Črna gora: Mijatović (4 obrambe), Simić (2 obrambi), Čavor, Marković, Radović 1, M. Vujović 2, Simović, S. Vujović, Ševaljević 6 (2), Božović 1, Lasica, Anđelić 1, Grbović 2, Lipovina 4, Radojević. Sedemmetrovke: Slovenija 6 (6), Črna gora 2 (2). Izključitve: Slovenija 12 minut, Črna gora 10 minut. Rdeči karton: Potočnik (24). Igralec tekme: Marko Bezjak (Slovenija). Semafor: 3:3 (7), 6:6 (15), 8:6 (18), 8:8 (19), 11:12 (26), 13:13 (28), 18:15 (37), 21:16 (44), 25:18 (52), 25:19 (54).

Skupina C (Zagreb) 1. Makedonija 3 2 1 0 79:77 5 2. Nemčija 3 1 2 0 82:69 4 3. Slovenija 3 1 1 1 77:69 3 4. Črna gora 3 0 0 3 66:89 0