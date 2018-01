Od razpleta tega odločilnega dvoboja bo znana usoda slovenske reprezentance na 13. evropskem prvenstvu na Hrvaškem. V primeru poraza se bo tretjeuvrščena izbrana vrsta na lanskem svetovnem prvenstvu v Franciji vrnila v domovino, v primeru neodločenega izida ali zmage pa bo - po porazu z Makedonijo in neodločenem z Nemčijo - v Varaždin prenesla le eno točko, kar pa je slabo izhodišče pred naslednjimi tremi tekmami v drugem delu in spopadi z najboljšimi tremi izbranimi vrstami iz skupine D, v kateri nastopajo Španija, Danska, Madžarska in Češka.

»V današnjih dopoldanskih urah nismo vadili, tekma z Nemčijo nam je vzela veliko telesne moči in nas zavoljo čudnih dogodkov tudi čustveno povsem izpraznila. Po tako nepravičnih tekmah z Makedonijo in Nemčijo je zelo težko najti pravo motivacijo, predsedniku in vodstvu RZS bi le sporočil, da naj bodo odločni in pogumni pri celotni zadevi, tako kot sam zahtevam od svojih varovancev na igrišču. V zadnjih dneh je bilo toliko gnojnice zlite na rokomet, čas je, da nekdo začne s čiščenjem. Podprli bomo vsako odločitev naše zveze, v primeru našega nastopa pa bomo naredili vse, da premagamo Črno goro,« je vidno razočaran zavoljo razpletov na uvodnih dveh tekmah dejal slovenski selektor Veselin Vujović.

»Igralci nimamo časa razmišljati o minulih dogodkih. Za nas bo dvoboj s Črno goro 'dan D' na letošnjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem, na njej enostavno moramo zmagati na lep ali grd način. Pomembno je, da Slovenci v teh težkih trenutkih pokažemo, da znamo držati skupaj. Čas leti in škoda se je ozirati nazaj, v življenju še nisem videl, da bi kdo spremenil končni izid. Vsak od nas mora narediti vse, da v sredo premagamo Črno goro,2 je pred zadnjo tekmo v skupinskem delu evropskega prvenstva dejal slovenski organizator igre Miha Zarabec, ki je na začetku lanske sezone okrepil vrste nemškega rokometnega velikana iz Kiela.

»S strani igralcev ima zveza našo podporo. Mi se trudimo in dajemo vse od sebe, to bomo delali tudi v prihodnje. Na dogodke izven igrišča nimamo vpliva, zavoljo čudnih odločitvah na minulih dveh tekmah pa se je zelo težko zbrati in usmeriti misli na naslednjo tekmo s Črno goro,« je dodal slovenski kapetan Vid Kavtičnik.

Črna gora je na evropsko prvenstvo dopotovala brez svojega prvega zvezdnika Vuka Borozana, na uvodnih dveh tekmah v Zagrebu pa je najprej visoko izgubila proti Nemčiji z 19:32, na drugi z Makedonijo pa z 28:29.