»Zame je moja ekipa zmagala, ne glede na to, da smo osvojili vsega točko. Če bi bilo kaj pravice na tem svetu, potem bi Slovenija po dveh tekmah na evropskem prvenstvu v Zagrebu morala imeti štiri točke. Mi imamo le točko, kar je absurdno. A vsi boste na tole tekmo z Nemčijo hitro pozabili, spominjali se boste le, da je Slovenija osvojila končno šesto, osmo ali deseto mesto in da je Vujović slab selektor. Tovrstne zadeve me zelo bolijo, zavoljo tega sem v zadnjih sekundah tudi stopil med vratnici in se skušal dodatno norčevati ob zares neumnih sodniških odločitvah. Pred nami je še zadnja tekma v skupinskem delu s Črno goro, na njej bomo šli odločno na zmago,« je dejal rokometni selektor Slovenije.