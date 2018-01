Slovenski rokometaši so po vseh kolobocijah s sodniki včeraj v drugem polčasu znova pokazali, zakaj so ena najboljših rokometnih ekip v Evropi in na svetu. V nadaljevanju prvenstva bodo v Varaždinu moči merili v petek najprej z Dansko, nato pa v torek in sredo proti Špancem in Čehom. Medtem pa so se lahko po napornemu dogajanju nekoliko odpočili in poveselili. O veselju Slovencev in glasbenem talentu kapetana Kavtičnika, ki se mu je pridružil tudi Miha Zarabec, pa več spodaj.