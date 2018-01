Slovenska moška rokometna reprezentanca se je v ponedeljek pritožila na razplet druge tekme na evropskem prvenstvu z Nemčijo, ki se je v okviru drugega kroga skupine C v Zagrebu končala z neodločenim izidom 25:25 (15:10). Odločitev EHF Slovencem ni bila naklonjena.

»Takoj po ponedeljkovi tekmi z Nemčijo, ko sem tudi napovedal pritožbo, sem dejal, da so vsi dogodki šli čez mejo normalnega in zdravega okusu. Zavoljo tega vodstvo RZS resno razmišlja, da zapusti evropsko prvenstvo. Zavedamo se vseh posledic te odločitve, ki bi jih predvsem čutili naši mlajši rokometni rodovi, a določene zadeve je potrebno spremeniti. Doslej smo bili vedno tiho in mirni ter brez komentarjev, zadeve smo skušali reševati na miren in normalen način, vsi dogodki v Zagrebu pa so šli čez vsako mejo,« je na današnji novinarski konferenci pred sredino tekmo s Črno goro dejal generalni sekretar RZS Goran Cvijić, ki je temu dodal: »Razmišljamo o civilni tožbi in pritožbi na CAS. Sklicali bomo sejo predsedstva RZS, čakamo na odločitev članov predsedstva in ne bo se končalo pri tem.«

»Odvisno od odgovora Evropske rokometne zveze, se bomo odločili, kako postopati dalje. V vsakem primeru bo o odhodu reprezentance s prvenstva odločalo predsedstvo Rokometne zveze Slovenije,« pa je za Dnevnik.si obrazložil tiskovni predstavnik RZS Anže Blažič.

Uroš Mohorič, direktor moških reprezentanc, pa je dejal: »Kot so nam dejali, se nimamo pravice pritoževati na odločitve sodnika, delegata in odločitve o nominacijah sodnikov. Ne glede na odločitev sodnika in ali je bila ta v skladu s pravili ali ne, je to dokončna odločitev in izid tekme ostaja nespremenjen. Ostaja nam možnost pritožbe tudi na to odločitev, kar bomo storili. Ta pritožba bo širša in bo zahtevala pregled vseh podrobnosti tekme. Proceduralno je tako, da se nova pritožba naslovi na isto inštanco, druga je arbitražna komisija, ki pa ima rok šele v februarju.«