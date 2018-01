Po izredni seji, ki se je začela ob 15.00, je bila na sporedu novinarska konferenca, na kateri je bilo pojasnjeno, da bo Slovenija nadaljevala z nastopi na evropskem prvenstvu, vendar bo ob tem sprožila postopek na arbitražnem sodišču Evropske rokometne zveze EHF. »Ostajamo na evropskem prvenstvu! Vložili bomo pritožbo na arbitražno sodišče EHF, hkrati pa se krivicam zoperstavili z dobro igro, tudi na krilih številnih navijačev, ki ste že ali pa še prihajate v Zagreb!« je zapisano na uradnem twitter profilu RZS.

Odločitev je pričakovana, saj bi v primeru protestnega odhoda slovenske izbrane vrste z letošnjega zaključnega turnirja na Hrvaškem utrpela hude posledice, med drugim bi bile vse slovenske selekcije najverjetneje za nekaj časa izločene iz vseh tekmovanj pod okriljem EHF.

Izbrance slovenskega selektorja Veselina Vujovića drevi ob 20.30 v zagrebški Areni čaka zadnja tekma skupinskega dela s Črnogorci. Slovenija bo v primeru poraza končala nastope na EP, v primeru neodločenega izida ali zmage se bo prebila v drugi del tekmovanja. V Varaždinu jo nato čakajo tekme z najboljšimi tremi reprezentancami iz skupine D, v njej nastopajo Španija, Danska, Madžarska in Češka.

Sporno dogajanje na tekmah z Makedonijo in Nemčijo

Slovenska izbrana vrsta je najprej izgubila uvodno tekmo z Makedonci s 24:25, v oči pa so bodle odločitve romunskega sodniškega dvojca. Zelo glasen je bil po tekmi selektor Slovencev Vujović, njegova jeza se je nato na tekmi drugega kroga z Nemčijo le še stopnjevala. Slovenija je namreč ob polčasu vodila s petimi zadetki prednosti (15:10), nato pa je sledila serija izključitev slovenskih rokometašev, kar je pripeljalo do razburljive končnice, ko sta si litovska sodnika skoraj 10 minut ogledovala videoposnetek zadnjih sekund tekme. Po tem sta Blažu Blagotinšku pokazala rdeči karton in dosodila sedemmetrovko za Nemčijo, ki jo je za končnih 25:25 izkoristil Tobias Reichmann.

»To, kar se nam dogaja na tem EP, je šlo krepko čez mejo normalnega razuma in okusa. Zato vodstvo zveze resno razmišlja o tem, da bi protestno zapustilo tekmovanje, čeprav se sočasno zaveda hudih posledic, ki bi jih prinesla takšna odločitev. Na dopisni ali izredni seji se bo predsedstvo odločilo, kaj bo storilo,« je bil jasen generalni sekretar RZS Goran Cvijič

»Že toliko blata in gnoja je bilo zlitega na rokomet, da mora to nekdo končno začeti čistiti. Ne smemo molčati in ponižno sklanjati glave. To, kar se dogaja, je groza, sramota, cirkus. Sodnika sta ob videoanalizi s črno krpo prekrila zaslon, da se ni videlo, kaj gledata. Kaj sta skrivala? Za svojo odločitev sta potrebovala več kot deset minut, zato menim, da sta čakala na ukaz od nekoga zgoraj, kaj naj storita. Imela sta slušalke v ušesih in nista bila sama sposobna oceniti situacije in sprejeti pravilnega sklepa, zato jima je nekdo očitno naročil, kako naj se odločita. Na tekmi je pet uradnih oseb, dva sodnika, dva delegata in supervizor, vendar nihče od njih ne pozna pravil. Namesto da bi njih poslali domov in vrgli iz rokometa, grozijo nam in nas kaznujejo,« pa se je, kot smo pisali v Dnevniku, jezil Vujović.