Da bi se ohranjala gospodarska rast, proizvajalci med drugim namerno skrajšujejo življenjsko dobo izdelkov. S tem so prizadeti neposredni interesi kupcev, tu pa so še negativne okoljevarstvene posledice. Samo v ZDA namreč odvržejo v smeti 1,8 milijona ton elektronskih izdelkov na leto. Oblasti, ki bi morale brzdati kapitalizem, so se zelo pozno odzvale na omenjene manipulacije številnih podjetij.

Konec novembra je francosko tožilstvo začelo preiskavo proti Epsonu, japonskemu proizvajalcu tiskalnikov. Obtožen je goljufije, ker je namerno skrajšal čas uporabnosti svojih izdelkov. Gre menda za prvo takšno kazensko preiskavo v svetu. Francija pa je ena prvih držav, ki so takšno goljufanje pri proizvodnji izdelkov uvrstile med kazniva dejanja. Zakon o energetski tranziciji iz leta 2015 namreč določa tudi dve leti zapora in 300.000 evrov globe za proizvajalce, pri katerih bi se izkazalo, da so »namerno skrajšali življenjsko dobo svojega izdelka, da bi povečali prodajo«.

Epson je obtožen, da je na tak način silil potrošnike k nakupu novih kartuš za črnilo. Kartuša ima namreč poseben čip, ki šteje, koliko strani je bilo natisnjenih, in po določenem številu aktivira blokado, tako da kartuša ni več uporabna, čeprav ima še 30 ali 40 odstotkov črnila. Poleg tega so v Epsonu za neki del tiskalnika zahtevali takšno ceno, kot je bila cena novega. Proizvajalec je tako silil kupce, da so hitreje, kot bi sicer, stari tiskalnik zamenjali z novim.

Tožbo je vložilo francosko združenje HOP (Ustavimo programirano skrajšanje življenjske dobe), v katerem so prepričani, da tudi številna druga podjetja počnejo podobne stvari, a najočitnejše dokaze so dobili s pričanjem potrošnikov proti Epsonu. Vsekakor nameravajo v HOP zaradi programiranega skrajšanja časa uporabnosti gospodinjskih naprav ovaditi tudi njihove izdelovalce. Za združenje, ki ima 8000 članov, pa bi bila velika zmaga, če bi proti Epsonu doseglo prvo obsodbo zaradi tovrstnih goljufij.

V Epsonu trdijo, da bodo »dokazali, da podjetje ni vodilo programiranega skrajšanja življenjske dobe«. V HOP, v katerem se tudi zavzemajo za podaljšanje garancije in za lažje popravilo izdelkov, bodo vsekakor morali dokazati, da je Epson s tehničnimi pripomočki namerno skrajšal življenjsko dobo tiskalnikov. To ne bo preprosto, zlasti zato, ker gre za prvi sodni primer te vrste.

Tudi Applove mahinacije Kot smo že pisali, je kalifornijski Apple obtožen podobnih stvari, saj je upočasnil delovanje svojih pametnih telefonov in s tem dal misliti svojim kupcem, da je čas za nakup novega modela. Malo pred novim letom so v Applu sicer priznali, da so od leta 2016 s posodobitvami omejevali zmogljivost pametnih telefonov, a to v multinacionalki upravičujejo z upadajočo zmogljivostjo baterij. Z upočasnjevanjem naprav namreč nikakor ne želijo uporabnikov spodbuditi k nakupu novih pametnih telefonov, ampak hočejo, nasprotno, doseči, da bi bili uporabniki čim dlje zadovoljni s starejšimi telefoni. Želijo skratka samo podaljšati uporabnost napravam, tudi ko starejše baterije niso več sposobne napravi ves čas zagotavljati dovolj energije. Vendar se ob tem poleg počasnejšega delovanja procesorja močno zmanjša osvetlitev zaslona, oslabi glasnost zvočnikov, izklopi pa se lahko tudi bliskavica na kameri. Tožbe proti Applu so se pojavile v ZDA, Izraelu in Franciji, kjer je tožbo pred enim tednom vložilo združenje HOP. Vsekakor se potrjuje razširjeno mnenje, da vedno, ko Apple pošlje na trg nov model, stari modeli nenadoma začnejo slabše delovati.