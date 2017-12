Problem, ki je Marku Zuckerbergu zrasel čez glavo

Družbena omrežja so na slabem glasu. Vse prelahko jih je mogoče zlorabiti za propagandne, sovražne, manipulativne in podobne kampanje in vse premalo se njihovi upravljalci zavedajo svoje globalne družbene odgovornosti. A ko politiki od Nemčije do Velike Britanije in od Španije do ZDA za vzpon desnega populizma in skrajne desnice, za brexit in Donalda Trumpa, celo za katalonsko razglasitev neodvisnosti s prstom kažejo na družbena omrežja, je v tem veliko sprenevedanja. Družbena omrežja so simptom, vzroki za družbeno polarizacijo pa so drugje.