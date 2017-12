Razvoj premijskih mobilnih telefonov je dosegel točko, da se med seboj razlikujejo le po manjših detajlih. Vsi imajo velik zaslon brez obrobe, zmogljiv procesor, dvojno kamero, OLED-zaslon. V taki konkurenci je zato težko izstopati, vendar je modelu LG V30 to uspelo.

Kamera je glavna

Južnokorejsko podjetje ga je napovedalo kot popoln telefon za ustvarjalce videovsebin. Kamera telefona je namreč opremljena s posebnimi barvnimi učinki oziroma »profesionalnimi« nastavitvami, ki poustvarjajo videz, kakršnega srečamo v pravih filmih: »romantično«, ki daje nežne odtenke, »dokumentarec«, ki ima uravnotežene barve, »klasika«, ki spremeni sliko v črno-belo barvo, in tako dalje.

Še uporabnejša kot učinki je optična stabilizacija kamere, ki je resnično impresivna. Telefon odlično blaži vse možne tresljaje in tako omogoča kakovostno zajemanje tudi med hojo. Snemalec ima prav tako odličen nadzor pri povečavi slike, saj kamera poskrbi, da to poteka počasi in gladko, česar še nismo zasledili pri nobenem mobilnem telefonu.

Model V30 hvalijo tudi zahtevnejši filmarji, saj lahko telefon hrani posnetke v formatu cine log, ki je najprimernejši za poznejšo obdelavo. LG je z njim uvedel tudi svojo aplikacijo za videoobdelavo kar na telefonu.

V30 ima vgrajeno dvojno kamero, ker glavna zajema v običajnem razponu, druga pa ponuja 120-stopinjski široki kot. Tako kamero so uvedli že prejšnji LG-jevi modeli in za navdušene fotografe ali snemalce je ta izjemno uporabna, saj omogoča drugačen način zajemanja kot preostali telefoni.

Glavna kamera zajema v ločljivosti 16 milijonov slikovnih točk, zaslonka te pa se razpre do vrednosti f1/6, kar je redkost za telefon. To na kratko pomeni, da bodo ozadja fotografij lepo zamegljena oziroma da boste lahko fotografirali tudi v slabih svetlobnih razmerah. Širokokotna kamera zajema v ločljivosti 13 milijonov slikovnih točk in je opremljena z zaslonko F1/9.

Kamero prekriva zaščitno steklo in ne plastika kot pri večini drugih modelov, kar naj bi omogočalo še jasnejše posnetke. Vse se torej vrti okoli odličnih glavnih kamer, za čuda je prednja nekoliko podhranjena. Zajema v ločljivosti skromnih 5 milijonov slikovnih točk in ponuja zgolj zadovoljive rezultate.