»Vsak deložiranec je zgodba zase,« pripoveduje direktor novomeškega centra za socialno delo Alojz Simončič. Na njihovem območju so imeli v zadnjem obdobju okoli pet prisilnih izselitev iz bivališč in v vseh primerih je šlo za prejemnike socialne pomoči. A le enkrat so za premostitev njihovih težav uporabili eno od enajstih bivališč, ki jih je na različnih koncih države ponudil republiški stanovanjski sklad v okviru pilotnega projekta zagotavljanja stanovanjskih enot za deložirane posameznike in družine.

Večje družine denimo ni mogoče stlačiti v majhno