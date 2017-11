Raziskava, na katero se nanaša časnik Times, še ni bila objavljena. Pripravili so jo znanstveniki z univerze Swansea in kalifornijske univerze, ki so ugotovili, da so bili v tem primeru namenoma uporabljeni internetni boti in da so imeli velik vpliv.

V raziskavi so sledili več kot 156.000 ruskim računom na twitterju, na katerih je bila uporabljena oznaka #Brexit. Med njimi je tudi račun uporabnika z imenom Svetal1972, ki je med 20. in 24. junijem lani objavil 92 tvitov, med njimi tudi enega, ki Britance poziva, naj naredijo 23. junij za svoj dan neodvisnosti. Kot so ugotovili strokovnjaki, je večina sporočil z avtomatiziranih računov, znanih kot boti, ali z računov, ki so avtomatizirani, a pri njih sodelujejo tudi ljudje.

Na referendumu 23. junija lani je 17,4 milijona Britancev oz. 51,9 odstotka udeležencev glasovalo za izstop Velike Britanije iz EU, 16,1 milijon oz. 48,1 odstotka jih je bilo za obstanek v uniji.

Britanska premierka Theresa May je v ponedeljek obtožila Rusijo, da se vmešava v volitve, ter poudarila, da se bo njena vlada držala zaveze, da bo po brexitu varovala Evropo. Rusija je vmešavanje v brexit že večkrat zanikala.