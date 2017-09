Robi Poredoš, dopisnik iz ZDA: Bolj ko je Trump popularen, ker žali medije, boljše se prodajajo resni časopisi

Robi Poredoš zadnjih dvajset let živi v New Yorku kot dopisnik Slovenske tiskovne agencije iz Amerike. Poredoš je med Slovenci, ki se ukvarjajo z Združenimi državami, zelo poseben. Dvajset let vsak dan piše o Ameriki za slovenske bralce. Med Slovenci je najbolj natančen bralec ameriškega političnega življenja. Ta teden je v Ljubljani predstavil knjigo pripovedi o življenju med običajnimi ljudmi v Združenih državah. Tü je Amerika je hkrati poklon njegovemu poreklu iz Murske Sobote in samozavesti, s katero piše o državi, v kateri živi.