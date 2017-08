Južna Koreja in ZDA sta tako v skupni operaciji odgovorili na torkovo testiranje rakete Severne Koreje, ki jo je Kim Jong Un označil za »prvi korak Korejske ljudske armade v Tihem oceanu in pomemben del predigre, s katero bomo dobili nadzor nad Guamom«. V VS ZN so sicer soglasno obsodili izstrelitev, a niso sprejeli dodatnih sankcij proti Severni Koreji.

Severna Koreja je danes posvarila Japonsko pred samouničenjem, ker se je v jedrskem sporu postavila na stran ZDA. Japonski premier Shinzo Abe je izstrelitev označil za resno in hudo grožnjo, kakršne še ni bilo, ter se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom dogovoril za dodatno krepitev pritiska na režim v Pjongjangu.