Varnostni svet Združenih narodov je soglasno obsodil torkovo severnokorejsko izstrelitev balističnega izstrelka, ki je preletel severni del Japonske. Vendar ni sprejel dodatnih sankcij proti Severni Koreji. Kim Jong Un pa je torkovo testiranje rakete označil za »prvi korak Korejske ljudske armade v Tihem oceanu in pomemben del predigre, s katero bomo dobili nadzor nad Guamom«. Gre za otok, na katerem je največja ameriška vojaška baza v Tihem oceanu.

Vloga Kitajske

Sicer tudi Peking ne bi dovolil ameriškega preventivnega napada na Severno Korejo. Kitajska namreč noče imeti Američanov na svojih mejah in se noče obremenjevati s severnokorejskimi begunci. Če pa bi Severna Koreja, ki sicer nima zaupanja v Peking in ga ne posluša, prva napadla, najbrž ne bi imela podpore Pekinga. Kitajska je avgusta zaostrila sankcije proti Severni Koreji, ker ne odobrava provokacij Pjongjanga z balističnimi izstrelki in jedrskimi poskusi. Za Kitajsko namreč ne bi bilo dobro, da bi tudi Južna Koreja in Japonska kot odgovor na severnokorejske provokacije in grožnje razvili jedrsko orožje. A ker Kitajska tudi ni za rušenje te edine stalinistične monarhije, s sankcijami ni šla do konca. Podobno stališče do Pjongjanga kot Kitajska ima tudi druga zelo pomembna soseda Severne Koreje, Rusija.

Peking že dolgo zaman prepričuje Pjongjang, naj gre po kitajski poti, torej naj liberalizira gospodarstvo in ohrani politični monopol partije. Morda je bila Severna Koreja okoli leta 2000 celo pripravljena za te spremembe, a potem je George Bush mlajši Pjongjang uvrstil na os zla in osvojil Irak. Skratka, Kim Jong Un tako kot njegov oče Kim Jong Il razvija jedrsko orožje in raketni program, ker noče doživeti usode Sadama Huseina.