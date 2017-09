Gradnja zidu na ameriški južni meji je bila ena glavnih Trumpvih predvolilnih obljub. Ameriški predsednik meni, da bo zid učinkovito zajezil nezakonite migracije in trgovino z mamili iz te srednjeameriške države.

Za izdelavo prototipov so izbrali štiri podjetja. Ta bodo zgradila prototipe zidu, ki bodo v dolžino merili devet metrov, prav toliko pa tudi v višino. Med štirimi prototipi, ki bodo zasnovani tako, da bo plezanje nanje še posebej oteženo, bodo izbrali najustreznejšega. Kot poroča BBC, bodo oblasti pred končno odločitvijo dva meseca preizkušale prototipe. »Pri testiranju bomo ocenjevali estetski vidik prototipov, trdnost in kako učinkoviti so pri preprečevanju nezakonitih prečkanj meje,« je za BBC dejal Ronald Vitiello z agencije za carine in zaščito meja. Pogodbe s štirimi podjetji, izbrani za gradnjo prototipov, so vredne vsaka po pol milijona ameriških dolarjev.