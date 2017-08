V pričakovani potezi je Trump po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vojski odredil vrnitev k dolgoletni politiki in praksam glede vojaške službe, ki so bile v veljavi pred junijem lani. Prvega julija lani je tedanji obrambni minister ZDA Ashton Carter sporočil, da bodo lahko v oboroženih silah ZDA odprto služili tudi transseksualci, ministrstvo pa bo plačalo vse stroške, ki so povezani s spremembo spola.

Trumpova odločitev, ki bo v veljavo stopila 23. marca prihodnje leto, transseksualnim osebam prepoveduje pridružitev vojski, obstoječim pripadnikom pa odreka kritje stroškov, povezanih s spremembo spola.

Minister za obrambo Jim Mattis in vodstvo ministrstva za domovinsko varnost naj bi po memorandumu do sredine februarja pripravili načrt njegove implementacije. Trump je Mattisu ob tem prepustil presojo, kaj storiti s transseksualci, ki so že v vojski. Odprto mu je pustil tudi možnost, da ga lahko v sodelovanju z vodstvom domovinske varnosti kadar koli pisno obvesti o upravičenosti za spremembo te politike.

Na Trumpa se je po petkovem podpisu memoranduma vsul plaz kritik, ki so pretežno usmerjene v dejstvo, da se je za ta korak odločil ravno v času orkana Harvey. Ta je v petek zvečer dosegel ameriško zvezno državo Teksas, potem ko se je okrepil v orkan nevarne 4 stopnje. Obalo je dosegel s sunki vetra do 215 kilometrov na uro in močnim dežjem. Bojijo se, da bo to najhujša nevihta v ZDA po 12 letih, ki bo prinesla katastrofalne poplave.