Jimmy Kimmel je v svoji pogovorni oddaji preverjal, ali povprečni Američani sploh vedo, kje je Severna Koreja. Njegova ekipa je na Hollywood Boulevardu v Los Angelesu ustavljala mimoidoče in preverjala njihovo znanje geografije. In če je večina brez daljšega premisleka podprla vojaško posredovanje v Severni Koreja, so bili veliko manj suvereni pri iskanju države na zemljevidu. Anketirani so Severno Korejo iskali vse od Avstralije do Bližnjega vzhoda. Ena od njih, priznala je, da je pri geografiji »zares grozna«, pa je sovražnico ZDA iskala v Kanadi.

Kako dolgo so na ulici iskali anketirane, ni znano, kakor tudi ne, ali je kdo od vprašanih dejansko poznal pravilen odgovor.