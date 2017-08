Kekovi Rijeki, ki je hrvaški državni in pokalni prvak, preboj med elito v ligo prvakov ni uspel, bo pa zato evropsko sezono nadaljevala v evropski ligi. Olympiakos iz Pireja je bil po zmagi z 2:1 na prvi tekmi v drugo boljši od Reke z 1:0. Tekmece v skupinskem delu po kakovosti drugorazredne evropske lige bo Rijeka dobila na današnjem žrebu.

Najtrofejnejši hrvaški klub Dinamo, ki se sooča z afero strljanja na klubskega alfo in omego Zdravka Mamića, uradno sicer svetovalca Dinama, je v zadnjem krogu kvalifikacij za nogometno evropsko ligo moral priznati premoč albanskemu Skenderbeu.

V gosteh v Elbasanu ni dosegel gola, izid je bil 0:0, čeprav so imeli Zagrebčani od 79. minute igralca več. To pomeni, da so napredovali Albanci, ki so v Zagrebu dosegli gol na tekmi, ki se je končala 1:1. Dinamo prvič po letu 2007 ne bo igral v katerem od evropskih klubskih tekmovanj najvišje kakovostne ravni.

Hajduk je v Splitu na Poljudu z evrogolom Josipa Radoševića prišel do 1:1, kar pa ni bilo dovolj, saj je angleški Everton na prvi tekmi doma slavil z 2:0. Brez evropske jeseni je ostal tudi Osijek, ki je sicer zmagal v gosteh na stadionu v St. Pöltnu z 1:0, kar pa je bilo premalo, saj je na prvi tekmi doma izgubil z 1:2. V skupinskem delu evropske lige bo igrala dunajska Austria.