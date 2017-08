Razvpiti nogometni šerif Zdravko Mamić je za hrvaške medije večkrat izjavil, da potekajo priprave na njegovo likvidacijo: »Grozijo mi navijači, srbsko in bosansko podzemlje…« Ko je v torek počilo v hercegovskem naselju Vidovići blizu Tomislavgrada, se je novica o atentatu na najkontroverznejšega hrvaškega nogometnega funkcionarja nemudoma razširila po regiji.

Žena slekla in raztrgala majico

»Poskušali so me ubiti!« je iz bolnišnice sporočil Mamić, ki je pred tem z družino obiskal grob svojega očeta, saj ravno te dni mineva štirinajst let od usodnega infarkta. Po končani cerkveni maši se je Mamić postavil na čelo kolone in po pričevanju očividcev padel kot pokošen. Priče so slišale več strelov, Mamića pa je naboj zadel v nogo nad kolenom, vendar mu ni poškodoval kosti. Ranjenega Mamića je sprva oskrbela žena Marina, ki je slekla majico, jo raztrgala in poskušala ustaviti krvavitev. Kasneje so ga pripeljali v lokalno bolnišnico.

Domači mediji so sprva ugibali o motivih za napad na razvpitega Mamića, ki je uradno svetovalec uprave zagrebškega Dinama, v resnici pa še vedno vleče vse niti pri večkratnih hrvaških prvakih. Najzanesljivejše informacije pravijo, da sta na Mamića streljala dva napadalca, ki sta kmalu po strelskem obračunu zbežala s prizorišča v Vidovićih blizu hrvaške meje. Specialna enota policije skupaj s forenziki še vedno preučuje kraj dogodka, prve ugotovitve pa so pokazale, da so Mamića napadli s strelnim orožjem kalibra 7,65 milimetra, kar po mnenju strokovnjakov nima povezav z atentatom.