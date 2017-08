Podelili so tudi nagrade najboljšim za nastope v ligi prvakov v minuli sezoni 2016/17, razen za najboljšega vratarja pa so ostale prejeli igralci Reala iz Madrida, ki so v finalu prejšnje sezone premagali Juventus.

»Ko gre za reprezentanco, ta me vedno motivira za trdo delo in to me vodi naprej. Sem blagoslovljen, hvala tudi navijačem Reala iz Madrida, vsem, ki so mi pomagali, da sem dobil to priznanje. Zelo sem srečen,« je na odru povedal Ronaldo, ki je nagrado prejel tretjič in s tem za eno prehitel tekmeca iz Barcelone Lionela Messija .

Buffon najmlajši in najstarejši prejemnik nagrade

»Francesco ni bil le fantastičen igralec in vzor tisočem in tisočem otrok - njegova predanost je vzrok za velik poklon s strani Uefe in tudi od mene,« je pojasnil Čeferin po podelitvi predsedniške plakete Tottiju, ki je v minuli sezoni končal kariero, to pa je v celoti odigral za en sam klub, za Romo. Prejšnji dobitniki te nagrade so bili prav tako nekdanji izjemni nogometaši Paolo Maldini, Alfredo Di Stefano, sir Bobby Charlton, Eusebio, Raymond Kopa, Franz Beckenbauer in Johan Cruyff.

»Ponosen sem, da sem pri mojih letih dobil to nagrado. Če je kakšna skrivnost za to, potem je to zato, ker ostajam lačen in malo neumen. To je edini način, da nadaljujem z igranjem na najvišji ravni,« je povedal Buffon, ki je ne le najstarejši prejemnik nagrad Uefe, ampak je bil tudi najmlajši; po sezoni 2002/03 je bil izbran kot prvi in doslej edini čuvaj mreže za igralca leta.