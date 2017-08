Na seznamu je kar nekaj novincev in povratnikov, med drugim se v napad vrača Tim Matavž, prvič pa je v reprezentanci Andraž Šporar. Po dva igralca sta tudi iz Domžal (Jan Repas in Amedej Vetrih) in Maribora (Damjan Bohar in Mitja Viler).

»Čakata nas dve tekmi, vsaka v kvalifikacijah je v principu pomembna. Vemo, kaj moramo storiti in napravili bomo vse, da bodo fantje pripravljeni,« je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju uvodoma povedal Srečko Katanec , o vpoklicu Šporarja in Matavža pa dejal: »Oba igralca se bosta pri meni zlahka prilagodila. Od njiju pričakujem, da bosta tresla mrežo tako na treningih kot na tekmah.«