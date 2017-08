Dosežki Maribora niso naključje. Odkar je pred desetimi leti v klub prišel športni direktor Zlatko Zahović, prevladujejo uspehi. V zadnjih sedmih letih se je klub kar petkrat uvrstil v skupinski del, spodrsljaja sta bila le zadnji dve sezoni. Predlanskim jih je v naskoku na ligo prvakov izločila Astana iz Kazahstana, lani v pohodu proti evropski ligi Qabala iz Azerbajdžana. Skrivnost mariborskih uspehov je v kadrovanju Zahovića, ki ima plebiscitarno podporo pri navijačih, čeprav občasno s svojimi izpadi skrene s poti in načne ugled kluba. Najbolj odmevne afere so bile zmerjanje vodstva NZS, kar mu je prineslo trimesečni suspenz, afera Ibraimi s sporočili SMS, ki je prinesla naslov prvaka največjemu tekmecu Olimpiji, in letos sedemmesečni suspenz Uefe na evropskih tekmah.

Maribor je vzorčni primer, kako je mogoče s pretežno delavsko ekipo, ker pač nimajo denarja za nakupe umetnikov, za katere bi plačevali odškodnine, zmagovati. V igri vijoličastih ni posebne lepote, a strokovnjake navdušujejo z moštveno igro, taktično disciplino, organiziranostjo, nepopustljivostjo in borbenostjo. Maribor se je v številnih evropskih bitkah prekalil v ekipo, ki je specialist za velike evropske tekme, kar je bilo najbolj očitno proti Hapoelu. Končno je tudi trener Darko Milanič dočakal, da so v Ljudskem vrtu v torek zvečer vzklikali njegovo ime. Očitno mu igralci verjamemo in sledijo njegovim zamislim.

Maribor postaja tovarna denarja, saj si je z letošnjimi nastopi v Evropi priigral že 15 milijonov evrov iz blagajne Uefa. Zelo redka slovenska podjetja so v ostri mednarodni konkurenci sposobna ustvariti takšne dobičke, kot jih NK Maribor. In korist bo imel tudi slovenski proračun, saj bodo igralci od 3,5 milijona evrov nagrade, ki jim jo bo izplačal klub (v povprečju bo nogometaš prejel po 120.000 evrov), morali plačati davke. Maribor se dobesedno preživlja z igranjem v Evropi, medtem ko Domžale polnijo proračun s prodajo igralcev, Olimpija pa ima strica iz Amerike. Maribor ima zdaj dovolj denarja, da ekipo za ligo prvakov okrepi z dvema ali tremi igralci in ima zagotovljen proračun vsaj še za naslednji dve sezoni.