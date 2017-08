Čeprav se je že pripravljalna tekma proti Češki v Mariboru izkazala kot resen preizkus za slovensko reprezentanco, saj so imeli kapetan Goran Dragić in soigralci z atipično igro košarkarjev selektorja Ronena Ginzburga kar nekaj težav, bo jutrišnji obračun v Opatiji za izbrano vrsto vendarle nekaj povsem drugega. Ob 18. uri bo namreč nasprotnik Hrvaška, proti kateri so na parketu vedno prisotne dodatna čustva. Naslednji dan ob isti uri košarkarje selektorja Igorja Kokoškova čaka še tekma z Ukrajino. Obakrat bo zaradi poškodbe gležnja srbski strokovnjak v moštvu pogrešal Vlatka Čančarja, ki sicer okreva po načrtih, vprašljiv pa je tudi nastop Anthonyja Randolpha, ki se reprezentanci znova priključuje danes.

Dončić proti Bogdanoviću

Pred začetkom priprav na prihajajoče evropsko prvenstvo je bilo razpoloženje okoli hrvaške reprezentance klavrno. Po spodbudnem nastopu pred letom dni na olimpijskih igrah je selektor Aco Petrović načrtoval, da bo z izbrano vrsto na prvenstvu stare celine naredil še korak naprej, a so mu jo zagodle odpovedi. Mario Hezonja, Ivica Zubac, Ante Žižić in Miro Bilan so dali prednost individualni pripravi na novo sezono, manjkata pa tudi Ante Tomić in Damjan Rudež. Jasno torej je, da bodo Hrvati na evropsko prvenstvo krenili močno oslabljeni, a prisotnih košarkarjev to očitno ni potrlo. Na prvem pripravljalnem obračunu so namreč na kolena spravili Francijo, na drugem pa še Litvo. Pri obeh zmagah sta blestela košarkarja iz lige NBA Bojan Bogdanović in Dario Šarić, ki ga je selektor Aco Petrović postavil celo v vlogo organizatorja igre, in poskrbela, da se je razpoloženje v javnosti hitro spremenilo.

Vprašanje je, če bosta oba jutri proti Sloveniji na parketu. Hrvaška je priprave na evropsko prvenstvo namreč začela šele 31. julija, po dveh zaporednih težkih tekmah v torek in sredo pa se utegne zgoditi, da Petrović z obema ne bo tvegal, a po drugi strani veliko alternativ nima. V kolikor bo, bo to odličen preizkus predvsem za Luko Dončića, ki bo v obrambi bržkone pazil na razpoloženega Bogdanovića. V nedeljo na papirju Slovenijo čaka lažje delo. Ukrajina se namreč po kakovosti ne more primerjati s Hrvaško, ob tem pa je zaradi poškodbe oslabljena še za pomembnega člena Kirila Fesenka. Košarkarji selektorja Jevgena Murzina na dosedanjih pripravljalnih obračunih niso blesteli, saj so klonili proti Nizozemski, Belorusiji in Veliki Britaniji, ugnali pa le Romunijo. Ker bo Ukrajina na evropskem prvenstvu nastopala v skupini B in bo tako eden od možnih nasprotnikov Slovenije v morebitni osmini finala, bodo pomočniki selektorja Kokoškova na obračunu še nekoliko bolj pozorni.