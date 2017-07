Ko je napovedovalec v športni dvorani v Rogaški Slatini v nedeljo zvečer med predstavitvijo igralcev izrekel ime Luka Dončić, je na razprodanih tribunah završalo. Jasno je bilo, da je bil 18-letni čudežni deček slovenske košarke tisti, ki so si ga ljubitelji športa z oranžno usnjeno žogo najbolj želeli videti na delu na prvi pripravljalni tekmi izbrane vrste selektorja Igorja Kokoškova pred evropskim prvenstvom. Ljubljančan ni razočaral, saj je bil s 14 točkami, šestimi skoki in štirimi asistencami prvo ime pri zmagi Slovenije proti univerzitetni reprezentanci Rusije z 79:63 (preostali strelci za Slovenijo: Anthony 12, Lapornik 10, Čančar 9, Rebec 7, Dimec in Mahkovic po 6, Blažič 5, Nikolić 3, Rupnik, Lorbek in Hrovat po 2, Zagorac 1). Po včerajšnjem prostem dnevu bodo reprezentanti od danes naprej znova vadili v Zrečah, kjer se bosta moštvu pridružila Goran Dragić in Žan Mark Šiško, v petek proti Madžarski in nedeljo proti Češki pa jih v Mariboru čakata nova pripravljalna preizkusa.

Da bo Luka Dončić izjemna pridobitev za slovensko košarkarsko reprezentanco, je bilo mogoče sklepati že pred časom. Čeprav je jasno, da bodo v njegovi igri zaradi mladosti še naprej prisotna nihanja, pa je že na prvem pripravljalnem obračunu Slovenije navdušil. Bolj kot z atraktivnimi podajami in zabijanjem s preciznostjo izvajanja košarkarskih prvin in košarkarske inteligence. V njegovi igri ni bilo prav nobenih posiljenih potez, podaje so bile ostre in natančne naravnost v prsi, da so se lahko soigralci nemudoma dvignili v met ali polagali, ves čas pa je prežal tudi na skok, kjer ima neverjeten občutek, kam se bo odbila žoga. Nič novega, bi sicer lahko dejali po odlični sezoni v Realu, a je v živo njegov enormni talent še toliko bolj opazen.

Ko je v Rogaški Slatini sirena označila konec tekme, se je za Dončića začela nova. Številni otroci, med katerimi so bili tudi reprezentanti do 16 let, so se namreč podali v neusmiljen boj za njegov avtogram in fotografijo. Kljub gneči je mladenič našel nekaj trenutkov tudi za novinarje. »Univerzitetna ekipa Rusije se je prikazala v dobri luči. Nisem pričakoval, da bodo tako agresivni, skočni in hitri. V drugem polčasu smo prevzeli nadzor in prišli do zmage. Ponosen sem, da sem lahko del reprezentance. Pred tekmo sem imel v trebuhu nekaj metuljčkov, saj mi nastopanje v dresu Slovenije veliko pomeni,« je povedal Luka Dončić.

Ob njem je izstopal tudi Anthony Randolph, ki je nemudoma dokazal svojo košarkarsko znanje. Američan bo v četrtek za osem dni odpotoval v domovino, kjer se bo poročil, nato pa se znova priključil reprezentanci. »To bo zanj izredno lepa izkušnja in nekaj, česar mu nismo mogli prepovedati. Zagotovo bo po povratku v zaostanku in na njem bo, da bo kar najhitreje nadomestil izpuščene dneve v 'šoli'. A prepričan sem, da s tem ne bo težav, saj gre za pravega profesionalca,« je na to temo povedal selektor Igor Kokoškov, ki je proti univerzitetni reprezentanci Rusije zaradi utrujenosti in manjših poškodb odmor namenil Gašperju Vidmarju, Edu Muriću in Klemnu Prepeliču. Ob Dončiću in Randolphu je bilo mogoče v reprezentanci opaziti še nekaj pozitivnih stvari. V prvi vrsti fizični napredek Alekseja Nikolića in Vlatka Čančarja, pa agresivnost Matica Rebca in Gregorja Hrovata ter tudi uspešen povratek na parket Erazma Lorbka. »Psihološko je močno napredoval. Je tihi vodja, od katerega se soigralci lahko veliko naučijo na parketu in zunaj njega. Njegova 'mašina' se ogreva in upam, da bo tako nadaljeval,« je dodal Kokoškov, ki se je včeraj za sodelovanje zahvalil Luki Rupniku in Blažu Mahkovicu.