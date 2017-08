Kljub temu da bo prihajajoče evropsko prvenstvo v košarki za Dragića in po vsej verjetnosti tudi za Gašperja Vidmarja zadnje, ga za prihodnost reprezentance ne skrbi. »Imamo nekaj biserov. Luko Dončića, Vlatka Čančarja, Alekseja Nikolića, Jurija Macuro, Sergeja Macuro, Dana Duščaka, Žigo Samarja… Gotovo sem koga pozabil,« je naštel košarkar NBA-moštva Miami Heat, ki občutkov ob nošenju dresa z reprezentančnim grbom ne bi zamenjal za nič na svetu.

Dragićevo življenje se v zadnjih letih ne vrti več le okoli košarke. Prosti čas mu namreč krajša družina, še posebno otroka Mateo in Viktoria. »V mojem življenju se je pred otroki resnično vse vrtelo samo okoli košarke. O njej nisem razmišljal le takrat, ko sem spal. Ko pa se je rodil prvorojenec Mateo in nato še hči Viktoria, se je moje razmišljanje spremenilo. Košarka zdaj ni več v ospredju. S tem se je zmanjšal tudi pritisk, saj se ob prihodu domov sprostim, igram z otrokoma in tako odmislim vse. To mi je v zadnjih letih precej pomagalo,« pravi.

Goran Dragić se je v daljšem intervjuju dotaknil še številnih drugih tem, med drugim tega, kaj je moral početi kot novinec v ligi NBA, kako težko mu je bilo v prvi sezoni onkraj Atlantika, kako se je počutil, ko je začel služiti visoke zneske, kam vlaga denar, kakšne posledice je dosedanja kariera pustila na njegovem telesu in kako mu je propadel posel z urami, ko je predsednik ZDA postal Donald Trump.