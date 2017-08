Po prostem ponedeljku in treh dneh treningov v Zrečah slovensko košarkarsko reprezentanco danes in v nedeljo čakata drugi in tretji pripravljalni preizkus pred evropskim prvenstvom. Na pokalu Adecco v Mariboru bo tekmec varovancev selektorja Igorja Kokoškova najprej Madžarska, nato pa še Češka. Srbski strokovnjak v igri izbrane vrste pričakuje napredek, a prave slike zaradi odsotnosti Anthonyja Randolpha še ne bo dobil. Američan je včeraj odletel v domači Teksas, kjer ga čaka poroka, soigralcem pa se bo znova pridružil prihodnji konec tedna v Opatiji.

Slovenski ljubitelji košarke nestrpno pričakujejo obračun v Mariboru, saj bodo imeli prvič priložnost videti navezo Goran Dragić-Luka Dončić, četudi verjetno v omejenem času. Dragić se je namreč zaradi pravil v ligi NBA pripravam reprezentance priključil šele v torek, zato bo na parketu bržkone preživel le toliko časa, da bo znova začutil tekmovalni naboj in ogrel motorje. »Madžarov ne poznam tako dobro, bolj Čehe, za katere vem, da imajo odlično ekipo. Navsezadnje to potrjuje tudi njihova uvrstitev na zadnjem evropskem prvenstvu. A bolj kot z nasprotnikom se bomo ukvarjali z našo igro. Iz dneva v dan moramo napredovati, da bomo na evropsko prvenstvo prispeli v kar se da najboljši formi,« je na torkovi vožnji z vlakom iz Ljubljane v Celje razmišljal Goran Dragić.

Ko je govoril o Čehih, je košarkar Miamija posebej izpostavil dva posameznika. Tomaša Satoranskyja, ki igra v ligi NBA pri Washington Wizards, in Jana Veselyja, igralca Fenerbahčeja, ki se je na začetku kariere kalil tudi pri Slovanu. A drugega na evropskem prvenstvu ne bo, saj je v sredo sporočil, da je po naporni sezoni in poroki z izbranko čustveno in fizično izpraznjen ter kot tak za reprezentanco ne bi bil koristen. Možnosti za vidnejši uspeh Češke, za katere igra tudi nekdanji član Olimpije Jiri Welsch, so se tako močno zmanjšale. Visokih ambicij na prvenstvu stare celine ne bo imela niti Madžarska, pri kateri je prvo ime Adam Hanga, košarkar Baskonie. Tokratna nasprotnika Slovenija sta v pripravljalnem obdobju sicer že odigrala dve tekmi. Čehi so dvakrat klonili proti Poljski, Madžari pa so dvakrat ugnali Slovake.

»Pred nami sta nova preizkusa, na katerih želimo v primerjavi s prvo tekmo pokazati določen napredek tako v igri v napadu kot v obrambi. Fantje zelo dobro trenirajo in verjamem, da bo to vidno tudi v Mariboru. Želimo si, da bo podpora s tribun tako glasna, kot je bila na tekmi v Rogaški Slatini. Upam, da navijači pridejo v čim večjem številu, saj nam njihova podpora da dodatne energije in motivacije za delo,« pravi pomočnik selektorja Igorja Kokoškova Rado Trifunović.