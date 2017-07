Strokovnjaki za krajinsko urejanje nam svetujejo, katere smernice, ki ne bodo šle kaj kmalu iz mode, je priporočljivo posvojiti. Oglejte si torej zunanji prostor in se odločite, ali je čas za njegovo temeljito prenovo. Če je vaš odgovor pritrdilen, vam bodo v nadaljevanju predstavljeni nasveti pomagali, da bo vaš vrt v trendu vso letošnjo poletno sezono – in tudi nekaj naslednjih.

Trajnostnost Trajnostnost je v teh časih daleč največji trend v urejanju zunanjih prostorov, ta pristop pa lahko uporabimo tako pri izbiranju rastlin in oblikovanju vrta kot pri razsvetljavi. Najlažji način, da vaš vrt kar kriči od trajnostnosti? Privabite opraševalce. Zanimanje za rastline, ki privabljajo žuželke in ptice, se strmo povečuje. Na vrtu uporabite ekološke elemente, kot so led-svetilke za fontane, bazene in drugo zunanjo razsvetljavo, ter okolju prijazne materiale, denimo kompozitni les ali stabilizatorje trate, ki so nadomestilo za kamnite dovoze in terase. Svoj trajnostnostni pristop pa lahko izkažete tudi tako, da namesto klasičnih cvetličnih korit in visečih lončkov uporabite stare pločevinke barve ali cedila.

Užitni vrt Ko ste nahranili ptičke in žuželke, zakaj ne bi še sebe? Užitni vrtovi niso novost, vendar so se v zadnjih nekaj letih vrnili na velika vrata. Lastniki domov so namreč ugotovili, da lahko z majhnimi stroški sami gojijo zelenjavo, zelišča in sadje, obenem pa imajo zagotovili, da je njihov pridelek resnično zdrav. Lokalno vzgojena zelenjava je polna okusa in vsebuje veliko hranil – za razliko od tiste, ki prispe na trgovinske police od daleč. In ne potrebujete prav veliko prostora. Zelišča, kot so origano, bazilika, žajbelj, rožmarin in drobnjak, dobro prenašajo poletno vročino in uspevajo tudi na sončni okenski polici. Zelenjavni vrt lahko zasadite tudi v zabojčkih na majhnem kosu trate, ki so tudi v okras zunanjemu prostoru.

Kamenje Vedno več lastnikov za svoj vrt uporablja rečni prod, saj imajo preveč stroškov za mulčenje, slamo in druge organske materiale. Ni ga treba vsako leto zamenjati, tako da varčujemo s časom in denarjem, poleg tega je odporen na vse vremenske pogoje. Prav tako kamenja ni težko vključiti v shemo zasaditve okrasnih rastlin. Strokovnjaki priporočajo, da izberemo rastline, ki so odporne na sušo in veter ter ne potrebujejo veliko nege. Tako vzpostavimo zdrav ekosistem in kamnitemu vrtu podarimo estetski videz.

Hygge Hygge, skandinavski način življenja, ki poudarja udobje bivanja, ne pomeni samo stiskanja ob kaminu s toplo odejo in skodelico čaja. Udobje lahko ustvarite tudi v zunanjem prostoru ter ste z njim povezani skozi vse leto. Če vam je žal, da tega trenda niste posvojili že v začetku vrtne sezone, še ni prepozno. Dovolj je še poletnih dni, da to storite zdaj. Na vrt dodajte ognjišče, vodne elemente ali izvirno razsvetljavo. Ali pa preprosto razporedite vrtno pohištvo tako, da je primernejše za počitek ali pogovor s prijatelji.

Živahne barve Živahne barve cvetlic, ki uspevajo od spomladi do prve slane, popestrijo prav vsak vrt. Med njimi so denimo vrtnice, hortenzije in nove vrste petunij. Ne obupajte, če nimate prav veliko prostora. Zasadite lahko tudi grmičke, na primer pritlikavi pušpan ali pritlikavi španski bezeg. Če želite, dodajte še nekaj rastlin drznih barv. Lastniki vrtov običajno pomislijo na cvetoče grmovnice ali vzpenjavke. Kaj pa če bi namesto teh kot barvni poudarek raje uporabili barvite zabojčke ali lončke? Tudi tkanine in senčniki v živahnih barvah in vzorcih vnesejo v zunanji prostor zaželeno barvitost.

Odtenki zelene Zelena je letos v trendu: celo inštitut za barve Pantone je barvo, imenovano zelenje, letos razglasil za barvni odtenek leta. Ko razmišljamo o zasaditvi vrta, večinoma pomislimo na barvite rastline, veliko pa je tudi tistih, ki uporabljajo samo zelene rastline in zeleno barvno paleto. Tudi samo zelenje lahko ustvari vpadljiv vrtni dizajn. Uporabite različne grmovnice, teksture in vzorce, denimo opornice za bršljan ali zasaditev na več nivojih.