»Ugotovljeno je, da podjetje ima požarni red, načrt evakuacije, požarni načrt, ki so ga predali ustrezni gasilski enoti, da so izvajali usposabljanja delavcev, da so vzdrževali opremo ter da so imeli pogodbo o prenosu signala javljanje požara na zunanjo podjetje,« je navedla vodja sektorja za inšpekcijski nadzor na inšpektoratu Romana Lah. Na vprašanje, ali je vse to v celoti izdelano in izvajano v skladu s predpisi, pa danes še ne morejo odgovoriti.