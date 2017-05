Pristojnim službam je po enem tednu od požara v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis uspelo očistiti površino potoka Tojnica, v katerega se je med gašenjem požara stekala voda, pomešana s skladiščenimi kemikalijami, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. Ob tem so opozorili, da bo sanacija onesnaženih brežin potoka dolgotrajnejša.

Oljna gošča, ki se je med gašenjem stekala v Tojnico, je onesnažila okoli 100-metrski pas potoka ob tovarni v nasprotni smeri od toka vode. Okoli 30 delavcev podjetja VGP Drava, strokovnjakov službe za varovanje obalnega morja in družbe VGP Hidrotehnik, ki so priskočili na pomoč, je do danes zaključilo s čiščenjem vodne površine Tojnice. Odstranili so obsežne količine oljne gošče, ki se je zadržala za pregradami ob objektu in v meandrih potoka.