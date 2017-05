Uprava za varno hrano je danes sporočila, da so v vzorcu trave neposredno ob Kemisu našli nevarne dioksine in furane, ki presegajo mejno vrednost. V solati ob avtocesti so analize pokazale, da so težke kovine pod mejno vrednostjo. Pod mejno vrednostjo so tudi dioksini in furani. Pesticidov ni. Prav tako so povedali, da so bili vsi vzorci hrane skladni s predpisi, le en vzorec krme, ki se je nahajal neposredno ob Kemisu, pa ni skladen. Inšpektorji so zaradi neskladnega vzorca krme v okolici Kemisa začasno prepovedali pašo in uporabo trave za krmljenje, sena in silaže.

Indikativne meritve je na prizorišču opravila tudi Uprava za jedrsko varnost. Meritve niso pokazale povišanih ravni sevanja. Izmerjeno radioaktivno sevanje ustreza naravnemu ozadju, so sporočili iz uprave.

Poslanci SDS, skupine nepovezanih poslancev ter poslanca Andrej Čuš (Nep) in Roberto Battelli (IMNS) so medtem danes že podpisali zahtevo za sklic izredne seje DZ v zvezi s požarom. Menijo namreč, da so se pristojni na požar odzvali prepozno in neustrezno, javnost pa je bila pomanjkljivo obveščena.