Medtem ko z različnih strani dežujejo očitki na račun podjetja Kemis o nepravilnostih, se je prvič oglasila inšpekcija za okolje. Ta je v četrtek prejela obvestilo, da je Kemis po požaru še vedno prevzemal odpadke, kar je v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem. V petek so opravili inšpekcijski pregled, inšpektor pa je zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi ter okolja podjetju izrekel ustno odločbo, s katero mu je naložil, da mora prenehati zbirati odpadke. Morebitna pritožba ne zadrži izvršbe ukrepa.

Kemis (še) ni izgubil okoljevarstvenega dovoljenja

V osmih dnevih bo inšpekcija izdala pisno odločbo, v nadaljevanju pa bo preverjala, ali Kemis spoštuje izrek in kako potekajo aktivnosti v povezavi s sanacijo območja. »Že zato, ker je naprava po požaru poškodovana, bi bilo nadaljnje dovažanje odpadkov nesmiselno in bi lahko povečalo nevarnost,« je odločitev pojasnil direktor inšpekcije za okolje in naravo Vladimir Kaiser in dodal, da bo prepoved zelo verjetno veljala do konca sanacije posledic požara. Tako bodo morali proizvajalci nevarnih odpadkov najti drugo podjetje ali odpadke odpeljati v tujino. Inšpekcija Kemisu ni prepovedala izvoza odpadkov. Nasprotno, podjetje mora poskrbeti za sanacijo, torej tudi za odstranitev odpadkov.

Ustna odločba inšpekcije se nanaša na dejavnosti po požaru, medtem ko izredni inšpekcijski postopek, v katerem ugotavljajo predvsem ravnanje podjetja pred in med požarom, še ni zaključen. S tem ukrepom inšpekcije Kemis ni izgubil okoljevarstvenega dovoljenja, ki mu ga lahko odvzame Agencija RS za okolje (Arso). To bi se zgodilo, če na primer Kemis ne bi upošteval pravnomočne odločitve inšpekcije. V tem primeru bi inšpektor lahko podal predlog, na podlagi katerega bi Arso odvzel okoljevarstveno dovoljenje.

Zahteve po trajnem zaprtju Kemisa dežujejo z več strani. Okoljevarstveniki, kot je organizacija Alpe Adria Green, strokovnjaki (na primer mikrobiolog Gorazd Pretnar in kemik Tomaž Ogrin), civilna iniciativa, del občinskih svetnikov, številni ogorčeni občani, ki so v petek napolnili vrhniški Cankarjev dom. Zahteve po tem bodo verjetno jutri na izredni seji predstavili opozicijski občinski svetniki.

Medtem je generalni direktor Arsa Joško Knez nedvoumno povedal, da je Kemis kršil okoljevarstveno dovoljenje. »Upravljalec mora v vsakem primeru preprečiti, da pride do razlitja, in do razlitja je prišlo. Se pravi, da ni upošteval določb okoljevarstvenega dovoljenja,« je dejal Knez. Pri svojem mnenju je ostal tudi ob podatku, da je imel Kemis več kot trikrat večje lovilne bazene, kot so bili predpisani. Njegova trditev se nanaša na sedmo točko okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri med drugim piše, da mora upravljalec v primeru razlitja nevarnih snovi te zadržati v lovilnih sistemih, ki morajo biti mehansko, termično in kemično odporni.