V sodelovanju z Infrastrukturnim centra za pedologijo in varstvo okolja pri biotehniški fakulteti in civilno zaščito so določili enajst merilnih mest, od tega tri otroška igrišča, šest njiv in po en vrt, urbano zelenico v blokovskem naselju in travnik. Skupno so vzeli 21 vzorcev v dveh različnih globinah tal.

V enem od otroških igrišč so analizirali tudi mivko. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je Arsu posredoval rezultate štirih lokacij in delne rezultate še treh. Presežene so bile mejne vrednosti v štirih vzorcih tal za kadmij in v enem vzorcu za nikelj.