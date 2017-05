Pesticida, ki so ju z kvalitativno identifikacijo organskih spojin odkrili v Tojnici, sta v Sloveniji prepovedana že od leta 2002. Da so z analizo odkrili tudi prisotnost atrazina in flufenaceta, so sporočili z ministrstva za okolje in odredili nadaljevanje analize.

V torek o požaru vrhniški občinski svet Vrhniški občinski svet bo o okoljskih posledicah požara razpravljal prihodnji torek. Predsednik republike Borut Pahor bo v petek sprejel gasilce, reševalce in druge prostovoljce, ki so se odlikovali pri gašenju požara, so sporočili iz predsednikovega urada.