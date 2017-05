Čeprav so nekateri Vrhničani napovedovali, da se bodo udeležili včerajšnje seje občinskega sveta, tam včeraj ni bilo tako napeto. Župan Stojan Jakin je že pred začetkom seje napovedal, da debate o posledicah ponedeljkovega požara v tovarni Kemis ne bo, kajti vsi rezultati preiskav včeraj še niso bili znani – znani bodo šele danes. Na pozive nekaterih občanov o odstopu je odgovoril z vprašanjem, kaj bi s tem rešili, in dodal, da zdaj ni čas za odstop, ampak za to, da kot župan nekaj naredi.

Občinski svetniki so soglasno podprli odlok, po katerem bo občina iz proračunskih rezerv prispevala 150.000 evrov za gasilsko opremo, ki je bila uničena v požaru tovarne Kemis, in za stroške morebitnega zdravljenja gasilcev, ki so ukrotili ognjene zublje. Na seji so bili prisotni predstavniki civilne zaščite in gasilcev, ki so odgovarjali na številna vprašanja, pretežno opozicijskih svetnikov. »Oprema, ki so jo gasilci izgubili v požaru, je nujno potrebna, kajti 25 odstotkov naših enot zdaj ni operativnih, ne morejo in po zakonu ne smejo na intervencijo. Od tega 50 odstotkov osrednjih enot, ki so bile prve pri požaru. Te enote obvladujejo največ intervencij, ki jih je 250 na leto,« je povedal poveljnik štaba civilne zaščite Vrhnika Viktor Razdrh in dodal, da so gasilci v torek popoldne, potem ko so izčrpani in z uničeno opremo končali gašenje požara v Kemisu, pogasili še en manjši požar.

Do zdaj zastrupitev med gasilci ni bilo

Špela Rot, ki je pri civilni zaščiti zadolžena za prvo pomoč, je pojasnila, da med 73 gasilci, ki so jih pregledali, ni bilo zastrupitev, ampak so le dehidrirali. Prav tako v dneh po požaru noben gasilec ni prišel v zdravstveni dom po pomoč zaradi domnevne zastrupitve. Prišla sta le dva z virusno okužbo, ki po besedah Rotove ni bila povezana s požarom. Nekateri svetniki so spraševali, ali bodo imeli gasilci zaradi intervencije v nesreči težave čez več let. Rotova je pojasnila, da o tem v povezavi z inštitutom za javno zdravje in centrom za zastrupitve še zbirajo podatke. Ali bodo pri gasilcih potrebni preventivni pregledi, bodo svetovali toksikologi. Odločitev o tem naj bi sprejeli danes. Ravno zaradi bojazni pred tovrstnimi zdravstvenimi težavami so svetniki v odlok o porabi proračunske rezerve dodali, da ta ne bo namenjena le za gasilsko opremo, ampak tudi za morebitno zdravljenje gasilcev.

Peter Rodič, ki je pri vrhniški civilni zaščiti zadolžen za nesreče z nevarnimi snovmi, je poudaril, da je bila koncentracija živega srebra povišana le na parkirišču pred podjetjem, kjer je bila včasih deponija. Na preostalih merilnih točkah povečane koncentracije živega srebra niso zaznali.

Medtem ko so se nekateri svetniki pritoževali, da je občina v javnost dala premalo informacij (želeli so dobiti informacije tudi o tem, ali lahko ljudje jedo solato z vrta ali ne), so jim predstavniki civilne zaščite in župan pojasnjevali, da je treba počakati do konca preiskav. Strinjali so se, da bodo po tem, ko bodo te končane, sklicali izredno sejo. To naj bi se zgodilo v desetih do 14 dneh, ko bodo sprejeli več sklepov, verjetno bodo med drugim od Kemisa terjali finančna sredstva.