Zaradi ponedeljkovega požara v podjetju Kemis Vrhničani za soboto napovedujejo miren protest, problem pa bo obravnaval tudi občinski svet. Že pred leti so ob pobudi za postavitev Kemisovega obrata na Vrhniki imeli pomisleke zaradi okoljskih tveganj, zdaj pa po besedah vrhniškega občinskega svetnika Viktorja Sladiča (Lista za razvoj podeželja) zahtevajo umik nevarnih dejavnosti z naseljenih območij občine in odstop župana Stojana Jakina. A kako je sploh mogoče, da sme podjetje z vseh koncev Slovenije zbirati nevarne odpadke in jih obdelovati tako rekoč sredi stanovanjskega naselja in le nekaj metrov stran od potoka Tojnica, v katerem je tudi več zaščitenih vrst rib z evropskega rdečega seznama? Zakaj podjetja ni nihče ustavil niti ob umeščanju objekta v prostor niti pri pridobivanju obveznega okoljevarstvenega dovoljenja za gradnjo in obratovanje tovarne?

»Srž problema se skriva v prostorskih načrtih občin. Občina je tista, ki določi, kaj bo dovolila graditi na posamezni lokaciji na svojem območju. Upravna enota, ki vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja, preveri samo, ali je lokacija objekta skladna z občinskim prostorskim aktom, in v tem primeru ni ovire za izdajo gradbenega dovoljenja,« pravi Alenka Markun, direktorica podjetja za projektiranje in svetovanje Marbo Okolje. Čeprav občine vse prostorske akte javno razgrne