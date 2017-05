No, če bi veter pihal drugače, bi morda nekaj svinjarije prinesel tudi do Ljubljane. Do Maribora zagotovo ne, ali pa bi bile te snovi že zelo razredčene (vmes je še Zasavje, ampak tam so itak že prilagojeni, bi lahko rekel z nemalo sarkazma). Pravo vprašanje po mojem ni, kje take obrate postavljamo. Ali bi bilo kaj drugače, če bi tako skladišče gorelo na primer v Ratečah ali pa v Metliki? Ali v Jeruzalemu? Ni varnega kraja, tudi če ni v bližini vodnega zajetja ali večjega kraja. Ali bi bilo res kaj bolje, če bi onesnažili en del Goričkega, kjer je naselitev precej redkejša kot na Vrhniki? Hvala lepa, kjerkoli onesnažimo okolje, so posledice za tisto območje hude.

Pravo vprašanje bi po mojem bilo, zakaj sploh imamo ali potrebujemo take obrate. Seveda zato, ker proizvajamo strupene snovi. In edina rešitev za nas je, da jih začnemo proizvajati čim manj. Brez njih, vsaj za zdaj, ne moremo. Ampak najbrž bi vsaj porabo nekaterih lahko zmanjšali. Ali nekatere sploh ukinili. Prevečkrat delamo s strupenimi snovmi kot svinja z mehom. Že ena kapljica strojnega olja onesnaži kubični meter vode. Koliko kapljic kapne dnevno samo iz nevzdrževanih avtomobilov? Koliko olja izperemo pri pranju strojev? Seveda, pralnice so grajene po najnovejših okoljskih zahtevah. Saj je bil obrat na Vrhniki tudi. Pa?

Meteorologija delno pomaga pri takih dogodkih z modeliranjem širjenja onesnaženega zraka. Lahko predvidimo, kam se bo širil dim, kako se bo redčil z okoliškim zrakom, kolikšen bo izpad na tla in podobno. Marsikaj znamo. Sliši se dobro. A to nas bo lahko rešilo le najhujšega, ne pa onesnaževanja. Samo pomislite, kakšne bi bile posledice, če bi zagorelo pozimi, ko bi imeli en teden temperaturnega obrata!