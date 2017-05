»Neobičajno je, da se s takšnimi argumenti prepovedujejo koncerti, a to ni vprašanje, s katerim se ukvarja ministrstvo za kulturo,« je izjavila ministrica Obuljen Koržinek novinarjem pred začetkom današnje seje hrvaške vlade.

Nerazumevanje za slovenske razloge za odpoved koncerta pevca, ki povzdiguje ustaško gibanje, sta v sredo pokazala tudi hrvaški premier Andrej Plenković in hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve ter zahtevala pojasnilo slovenske strani. V bran Perkoviću je stopil tudi urad hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović.

»Predsednica se je s svojim slovenskim kolegom v preteklih dneh pogovarjala in je podala svoje mnenje, da glasba povezuje ljudi, medtem ko so prepovedi kontraproduktivne,« je izjavo tiskovnega predstavnika hrvaške predsednice Luke Đurića v sredo zvečer predvajala komercialna televizija RTL.

Perković od hrvaške vlade zahteval zaščito

Potem ko je upravna enota Maribor v sredo ugodila predlogu mariborske policijske uprave o prepovedi koncerta zaradi povečanega varnostnega tveganja, je Perković od hrvaške države zahteval zaščito.

»Od hrvaških političnih struktur pričakujem, da bodo ukrepale in zaščitile mene kot hrvaškega državljana, ki želi delati v evropskih državah, ter publiko, ki se želi zbirati okrog moje glasbe,« je dejal Perković v pogovoru za komercialno Novo TV. Pozval je hrvaške politike, naj pojasnijo, ali sprejemajo tezo, da so on in njegova publika »nacisti in fašisti, ki razširjajo sovraštvo«.